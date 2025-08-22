El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saúl, junto a sus compañeros y su hijo, en una foto publicada por el propio futbolista. Instagram

«Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida», se despide Saúl García

El lateral izquierdo se deshace en agradecimientos en su comunicado tras salir del Racing

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:49

«Es difícil escribir estas palabras, una carta de gratitud hacia la vida por devolverme aquí y poder haber disfrutado estos últimos tres años, al Racing y las personas que lo hicieron posible», abre su comunicado de despedida Saúl, de una etapa «preciosa y dolorosa al mismo tiempo». «Poder vivir momentos únicos en El Sardinero, la permanencia y el play off, la ilusión que hemos vuelto a generar de nuevo en Cantabria... Esos recuerdos los llevaré conmigo grabados».

El de Vioño se deshace en agradecimientos y hace un apartado especial a la «oportunidad de vivir un momento tan difícil a nivel personal y humano como el proceso que viví con mi madre, pudiendo agarrar su mano y disfrutar con ella de los últimos momentos, algo que no tiene precio y que gracias a volver pude disfrutar».

El lateral quiso dar las gracias también «a las personas que conforman el día a día, por haberme hecho disfrutar tanto a vuestro lado y, en especial, a mis compañeros por todo lo vivido. Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida, que hoy pone punto final». «Desde que Santi Gutiérrez Calle me acogió en la antigua Albericia, hasta hoy, con 30 años, un hijo y un montón de experiencias que nunca pude llegar a soñar», rememora. También se acordó de la afición, «por todas las muestras de cariño cuando coreábais mi nombre; a los niños y la gente que siempre me ha mostrado gratitud por todos los sitios que he ido. Me he sentido un auténtico privilegiado de poder vivir esto en mi casa».

Y, por último, dedicó un capítulo especial a su pareja:«A ti, gracias por acompañarme y renunciar a parte de tu vida por mí. Eres la mejor madre para Nico y la mejor persona que podría tener a mi lado, María del Mar». «Se despide un chico de Vioño, que nunca pudo imaginar haber vivido tantas cosas con el equipo de su vida y portar su brazalete de capitán», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  3. 3 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  4. 4

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  9. 9

    Los comercios de Isabel II y Lealtad, llenos de barro: «Nos ha llegado el agua hasta el almacén»
  10. 10

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida», se despide Saúl García

«Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida», se despide Saúl García