«Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida», se despide Saúl García El lateral izquierdo se deshace en agradecimientos en su comunicado tras salir del Racing

Sergio Herrero Santander Viernes, 22 de agosto 2025, 18:49

«Es difícil escribir estas palabras, una carta de gratitud hacia la vida por devolverme aquí y poder haber disfrutado estos últimos tres años, al Racing y las personas que lo hicieron posible», abre su comunicado de despedida Saúl, de una etapa «preciosa y dolorosa al mismo tiempo». «Poder vivir momentos únicos en El Sardinero, la permanencia y el play off, la ilusión que hemos vuelto a generar de nuevo en Cantabria... Esos recuerdos los llevaré conmigo grabados».

El de Vioño se deshace en agradecimientos y hace un apartado especial a la «oportunidad de vivir un momento tan difícil a nivel personal y humano como el proceso que viví con mi madre, pudiendo agarrar su mano y disfrutar con ella de los últimos momentos, algo que no tiene precio y que gracias a volver pude disfrutar».

El lateral quiso dar las gracias también «a las personas que conforman el día a día, por haberme hecho disfrutar tanto a vuestro lado y, en especial, a mis compañeros por todo lo vivido. Ha sido un viaje maravilloso en el equipo de mi vida, que hoy pone punto final». «Desde que Santi Gutiérrez Calle me acogió en la antigua Albericia, hasta hoy, con 30 años, un hijo y un montón de experiencias que nunca pude llegar a soñar», rememora. También se acordó de la afición, «por todas las muestras de cariño cuando coreábais mi nombre; a los niños y la gente que siempre me ha mostrado gratitud por todos los sitios que he ido. Me he sentido un auténtico privilegiado de poder vivir esto en mi casa».

Y, por último, dedicó un capítulo especial a su pareja:«A ti, gracias por acompañarme y renunciar a parte de tu vida por mí. Eres la mejor madre para Nico y la mejor persona que podría tener a mi lado, María del Mar». «Se despide un chico de Vioño, que nunca pudo imaginar haber vivido tantas cosas con el equipo de su vida y portar su brazalete de capitán», concluyó.