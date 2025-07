Víctor Moreno se acerca al Racing

Marcos Menocal Santander Sábado, 12 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Víctor Moreno Alcalá (Granada, 2005) está cerca del Racing. El joven extremo del Villarreal B, que finaliza contrato en 2026 con los amarillos, es uno ... de los jugadores que encabeza la lista de preferencias de Chema Aragón, director deportivo verdiblanco, para reforzar las bandas del Racing de cara a la próxima temporada. Se trata de un jugador habilidoso, vertical, con buen regate y atrevido, que fundamentalmente parte de banda derecha pero que también participa en muchas ocasiones desde el flanco izquierdo. El mandatario racinguista ya ha testado la posibilidad de cerrar su llegada a Santander y el jugador está abierto a una posible salida de La Cerámica. Faltaría el confirmar el modo de hacerlo. En Villarreal entienden que necesita mantener su progresión, pero no ven claro que pueda hacerlo allí, ya que la competencia en el primer equipo, que dirige Marcelino García Toral, es demasiada alta. Caprichos del destino, Romero –que también es del agrado de José Alberto, de ahí que Aragón haya abierto la vía para su llegada–, fue el futbolista que amargó hace dos temporadas la clasificación del Racing para el play off de ascenso a Segunda en aquel infame partido disputado en La Cerámica en el que los racinguistas cayeron con un solitario gol. Aquel tanto, anotado de cabeza, a pesar de no ser su especialidad, fue obra del granadino.

Dinámico, valiente y con buen manejo del uno contra uno, Romero es un futbolista peligroso con espacios al que le gusta jugar por fuera, precisamente algunas de las virtudes –sobre todo esta última– de las que adolece el Racing. Los medios locales que siguen la actualidad del Villarreal B, concretamente Esportbase, anunciaban ayer que las negociaciones están avanzadas llegando a apuntar, incluso, que el Racing podría estar dispuesto a abonar alrededor de medio millón de euros por su traspaso. Sus buenas maneras, después de once años en la cantera del Villarreal, han hecho que se hayan fijado varios equipos en él. Tuvo la posibilidad de salir en el mes de enero, al recibir una oferta del Al Qadisah –según recoge Esportbase–, pero prefirió quedarse. El año no le ha ido nada bien al filial amarillo, que tras el descenso el curso anterior del fútbol profesional tardó en adaptarse a la Primera RFEF. Hace dos temporadas, fue el autor del gol del Villarreal B que dejó sin play off al Racing en la última jornada Su corta trayectoria dada su edad es brillante;ha sido internacional Sub-17, Sub-18 y Sub-19. El Villarreal, uno de los clubes españoles que mejor trabaja la cantera, lo fichó muy pronto y con apenas 17 años y aún en edad juvenil Quique Setién, por aquel entonces entrenador del primer equipo, lo subió a entrenar con la primera plantilla en alguna ocasión. Hace dos temporadas, Moreno participó en nueve partidos con el filial en Segunda División, donde mediada la campaña fue adquiriendo más protagonismo, pese al pobre rendimiento del equipo que siempre ocupó los puesto bajos de la tabla y terminó descendiendo. El pasado curso fue uno más de los jóvenes con talento de la factoría amarilla a los que la falta de adaptación a la categoría y el mal arranque les impidió tener las oportunidades que se esperaban. Una clasificación a media tabla del equipo ha ensombrecido mucho lo realizado en el filial castellonense este año. Moreno jugó 27 partidos ligueros, quince de ellos de titular y anotó dos goles. Era, eso sí, el más joven de los titulares habituales. El Villarreal B empezó su pretemporada el pasado jueves y en el entorno del equipo ya no cuentan con el futbolista y dan por segura su salida. Las claves Trayectoria Tiene 19 años, juega por la banda derecha y ha sido internacional con todas las categorías inferiores Situación Tiene contrato hasta 2026, pero ante la dificultad de subir al primer equipo le agrada la opción de salir Estilo Rápido, habilidoso en el uno contra uno, vertical y con fuerte tendencia a jugar por fuera Con Chema Aragón abonado al silencio –en eso parece ser de la misma escuela que su antecesor, Mikel Martija– y José Alberto de vacaciones, El Diario ha confirmado que el Racing está a la espera de que el Villarreal acepte su salida para poder negociar los términos. En principio, la primera opción sería un traspaso, pero la cesión tampoco es descartable, dado que el futbolista interesa a los cántabros y en La Cerámica podrían estar de acuerdo en no deshacerse por completo de un futbolista al que han formado durante más de una década y está ahora en la fase de maduración. De confirmarse su llegada, Moreno pasaría a rellenar una nómina muy desguarnecida en el Racing. Dada la preferencia de José Alberto a jugar con extremos que tienden a hacerlo por dentro, casi siempre a pierna cambiada, el granadino podría ampliar los recursos al equipo y la libreta al técnico, ya que sus características son más de jugar pegado a la línea y más en vertical. La partitura habitual de José Alberto, liderada por los Andrés Martín e Íñigo Vicente, precisamente suena totalmente diferente ya que ambos no son dos extremos puros, ni mucho menos. Las claves Luz verde El jugador es del agrado de José Alberto, que ha dado el visto bueno para valorar su posible llegada Competencia Ante la mínima presencia de extremos de banda puros, su llegada aportaría más recursos técnicos Moreno podría competir con otros dos futbolistas jóvenes, cada uno con sus virtudes, pero es inevitable que puede que no haya sitio para todos al nivel que se le exigirá al Racing el curso que viene:Yeray Cabanzón y Suleiman Cámara. El primero regresa de una cesión en la Ponferradina, donde sí ha crecido y ha aprovechado los minutos. El segundo, en cambio, su cuota de protagonismo fue mínima y su situación es incierta a las puertas de la pretemporada. A la espera de que la operación se concrete o no, el Racing continúa su búsqueda de refuerzos. Moreno no es ni mucho menos la única opción y Aragón, que confiaba en haber podido cerrar alguna incorporación antes de que comenzase el trabajo estival, como siempre hizo Martija, ha intensificado los contactos para que no se demore. No obstante, las necesidades son grandes ya que en estos momentos los objetivos prioritarios pasan por un portero –tras la marcha de Miquel Parera–, central, mediocentro, mediapunta y delantero. Es decir, aunque ya tiene una columna vertebral con contrato, la plantilla tiene carencias en todas las líneas.

