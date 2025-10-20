El vídeo de la celebración de la victoria ante el Deportivo
Santander
Lunes, 20 de octubre 2025, 00:27
Tras la derrota ante el Sporting, el Racing se impuso al Deportivo (2-1) en un partido entre dos rivales directos por el ascenso que ... le permitió además recuperar el liderazgo porvisional, a falta de la disputa del Cádiz-Burgos de este lunes.
💚 Dulces sueños, racinguistas#RacingDépor pic.twitter.com/zXzdnDEwQL— Real Racing Club (@realracingclub) October 19, 2025
Los futbolistas, con Jeremy como uno de los grandes protagonistas del partido, volvieron a saludar a todos los Campos de Sport con la habitual, y esta vez de nuevo festiva, dedicatoria a la Gradona. «Buenas noches, racinguistas», se despedía ya sobre la medianoche el club en sus redes sociales.
