José Alberto López imparte instrucciones en los Campos de Sport. Roberto Ruiz

Viejos conocidos

Racing y Deportivo, la semana pasada colíderes,se enfrentan en un partido entre aspirantes al ascenso con sabor a clásico, muchas reminiscencias y un campo de nuevo cerca del lleno

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:35

Comenta

Tras la cura de humildad que les infligieron la semana pasada Sporting y Málaga, Racing y Deportivo, la semana pasada colíderes y hoy a rebufo ... del Cádiz, se enfrentan en el partido de la jornada en el que es además el reencuentro de dos viejos conocidos. Antiguas archinémesis de aquella temporada postpandémica de 2021 y 2022 en la que protagonizaron un frenético cara a cara en la recién instaurada Primera RFEF que se saldó del lado cántabro. El Dépor se quedó sin campeonato de grupo y, en la promoción, sin ascenso, y le tocó penar otros dos años hasta que un nuevo proyecto y el rescate de Abanca le catapultaron de nuevo a Segunda, donde tras un curso de transición es ya aspirante al ascenso. Un camino con similitudes con el verdiblanco, aunque quemando etapas más rápido.

