Tras la cura de humildad que les infligieron la semana pasada Sporting y Málaga, Racing y Deportivo, la semana pasada colíderes y hoy a rebufo ... del Cádiz, se enfrentan en el partido de la jornada en el que es además el reencuentro de dos viejos conocidos. Antiguas archinémesis de aquella temporada postpandémica de 2021 y 2022 en la que protagonizaron un frenético cara a cara en la recién instaurada Primera RFEF que se saldó del lado cántabro. El Dépor se quedó sin campeonato de grupo y, en la promoción, sin ascenso, y le tocó penar otros dos años hasta que un nuevo proyecto y el rescate de Abanca le catapultaron de nuevo a Segunda, donde tras un curso de transición es ya aspirante al ascenso. Un camino con similitudes con el verdiblanco, aunque quemando etapas más rápido.

En unos Campos de Sport de nuevo a rebosar, el Racing llega a la décima jornada, casi un cuarto de competición, con muchas expectativas y dos debates abiertos. Uno, el del estadio, atónito como está el club por el empeño del Ayuntamiento de mirar hacia otro lado con su proyecto de ampliación si ni siquiera valorarlo. El otro, el de un José Alberto López que tiene al equipo siempre en puestos de promoción o ascenso directo, pero al que le minan los dos últimos malos finales de temporada y a quien le preocupa ese runrún que comienza a circular por un sector de la masa social. Los excelentes resultados deportivas no ocultan los dos grandes debes de un equipo que no termina de encontrar soluciones: la irregularidad y la endeblez defensiva.

El Racing de las grandes ocasiones es capaz, en medio de una fiesta con los suyos en su desvencijado estadio, de golear a todo un Deportivo. En un mal día, de llevarse un carro de goles. El asunto es que resulta muy difícil prever cuál de las dos versiones toca cada fin de semana.

Le toca a JAL afrontar el partido con las bajas de Marco Sangalli y Clement Michelin, a los que Orellana expulsó en El Molinón. El mismo estadio en el que reapareció Juan Carlos Arana jugando los primeros minutos oficiales del curso tras la fractura de un dedo que sufrió recién comenzada la pretemporada. Pero el canario no está aún para competir por la titularidad. No por lo difícil que se lo han puesto Villalibre y Jeremy, que lo han hecho, sino porque todavía necesita recuperar el ritmo competitivo y trabajar con cierta precaución, como lo demuestra el hecho de que durante esta semana haya vuelto a entrenar al margen de un grupo al que ya se había reincorporado, aunque no debe tener problemas para entrar en la convocatoria.

Quizá la ausencia más dolorosa sea la de Salinas, una de las grandes promesas de La Albericia que con solo 18 años apunta muy alto, se ha consolidado como lateral izquierdo (pese a ser central) y de pronto, con lo que cuesta llegar –aunque él ha roto la puerta muy pronto– se topa con al menos tres semanas de baja, que pueden ser más, por una fractura de mandíbula. Su baja abre las puertas a Mario, máxime al no estar disponible Sangalli –como a Michelin le han caído dos partidos– para adaptarlo como carrilero zurdo.

En cuanto a la alineación, resulta complejo prever qué dos centrales alineará JAL, descartada como parece en casa y con las bajas en las bandas la defensa de cinco. Pablo Ramón y Facu González fueron los elegidos en Gijón, pero no les fue bien. Más allá del tanto del empate que anuló Orellana en plena jugada, casi cuando Mario García armaba la pierna, la derrota ante el Sporting fue, por juego y reparto de méritos, justa. Son sin embargo los dos centrales que llegaron para reforzar y aportar visión de juego a la zaga; el corte de central que les gusta al técnico y a Chema Aragón, y han tenido ya su particular pretemporada y trabajo de adaptación tras su llegada con tres jornadas completadas (sobre la tercera, en el caso del balear). Sin embargo, Manu Hernando y, especialmente, Javi Castro, los titulares de los cuatro primeros partidos –pleno de victorias– también cuentan.

Maguette, que sigue creciendo como futbolista y que ya ha superado completamente las secuelas de su lesión, tiene también muchas opciones, como un Puerta que convence, aunque al colombiano se le pida algo más de trabajo defensivo que no desluzca su buena labor asociativa incluso con la defensa, siempre que encuentre compañía y futbolistas que le pidan el balón. Junto a ellos, Aritz Aldasoro está siempre en condiciones de estar en el once.

Para la mediapunta JAL tiene la oportunidad de disponer su terna de gala: Andrés Martín, Peio Canales e Íñigo Vicente, mientras que en la delantera Jeremy y Villalibre compiten por el 'nueve'. Ante la ausencia hasta ahora de Arana, ambos se han rotado, los dos suman cinco tantos y toca comprobar a quién le toca jugar desde el inicio, porque minutos van a tener los dos.

Dura prueba

No se topan los cántabros con el mejor rival para reivindicarse. Los de Antonio Hidalgo eran el único equipo invicto de la categoría hasta los tres goles que les endosó el Málaga en La Rosaleda. Con las mismas aspiraciones que el Racing y un equipo también muy completo, no tiene sin embargo ese ruido de fondo que se empieza a escuchar en los Campos de Sport; de esos que solo se silencian con victorias. Tan sencillo y tan complejo como eso.

Cuenta además con un portero como Germán Parreño, que pasó brevemente sin pena ni gloria por Santander, y con quien probablemente es el mejor jugador joven de la categoría: Yeremay Hernández. Un mediapunta, o extremo o delantero, porque en todos esos puestos sabe jugar y bien, que ha crecido con el club y aspira a seguir haciéndolo con el salto a Primera.

Comanda un ataque en el que destaca también Zaka, miembro de ese selecto club de seis delanteros (en el que están también Villalibre y Jeremy) que con cinco tantos persiguen a Andrés en la carrera por el Pichichi, y el joven Luismi Cruz, que tras su paso por los filiales del Sevilla y el Barça y dos años curtiéndose en el Tenerife busca el año de su consolidación. Un tope salarial de once millones y medio coloca a los gallegos, que combinan futbolistas jóvenes con otros experimentados en la categoría, entre la clase alta de la competición en una plantilla con bastante competencia.

Un ejemplo está en la portería, donde en verano llegó Bachmann para ser titular, pero el austriaco se ha topado con el buen momento del exracinguista Germán, el portero del ascenso en 2024 que después de dos temporadas como suplente vuelve a defender la meta gallega.

Además de ese pasado común, el Racing-Deportivo de hoy (Campos de Sport, 18.30 horas) es también choque de archinémesis por eso de la cuña de la misma madera. En cierto modo, cuando se enfrenten hoy es como si lo hiciesen a su reflejo en el espejo, en cuanto al planteamiento sobre el césped se refiere. Ya lo decía el viernes José Alberto: «Somos dos equipos muy similares en ciertas cosas, que pueden ganar a cualquier rival sin estar excesivamente bien por el talento que tienen sus futbolistas y con una propuesta ofensiva muy atractiva». Lo que parece claro, si es que hay algo claro en el fútbol, es que los goles están asegurados.