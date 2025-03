«Hemos vuelto a ser nosotros. Este es el camino»

Marcos Menocal Santander Domingo, 30 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Por muchos momentos hemos recuperado lo que somos. Hemos vuelto a ser nosotros», confesaba José Alberto ayer en El Sardinero después de que su ... equipo le ganase al Zaragoza en un «partido completo». Para el míster «solo faltó definición» y a juicio del entrenador el Racing fue superior en prácticamente todo a su rival. «Dominamos cuando éramos once para once y cuando fuimos once para diez» Y en la primera valoración de lo que había pasado, José Alberto no olvidó el guiño a la afición que ayer volvió a pasar una pantalla más y dio otro recital: «Hoy -por ayer- sí ha jugado El Sardinero; desde el espectacular recibimiento y ya desde el calentamiento ha jugado el partido con nosotros. Sí estamos así de juntos vamos a ir por buen camino», señaló.

Hasta en tres ocasiones repitió el técnico racinguista lo de que «este es el camino». Los partidos en este tramo de Liga «ya se ve la tendencia, todos son igualados y parece que no pasa nada, pero luego se cometen errores y puedes perder». El mensaje del entrenador fue totalmente positivo y optimista. «Nosotros no tenemos nada que perder, solo podemos ganar y tenemos que demostrar las ganas de estar con los mejores». Pues eso, que 'ese es el camino'. Pese a que desde fuera podía intuirse que el equipo no estaba fino del todo, a José Alberto sí le gustó y «estuvo al nivel que hacía tiempo que no veíamos». José Alberto insistió en todo lo que, a su juicio, el equipo había hecho bien. «Hemos jugado lejos de portería, pero nos costó el último pase. Me voy contento con los jugadores, la intensidad y la concentración...». Y, por tanto, una vez más: «Este es el camino». Las frases La afición «Hoy sí que ha jugado El Sardinero. Desde el recibimiento hasta el calentamiento se vio que jugaba con nosotros»

El mensaje «Nosotros no tenemos nada que perder, solo ganar, y debemos demostrar las ganas que tenemos de estar arriba con los mejores»

Contento «Hemos jugado lejos de portería, con intensidad y concentración. El equipo ha estado a un nivel que hacía tiempo no veíamos» Maguette fue otra vez titular y José Alberto salió al paso: «Lo de que era el cuarto mediocentro no lo dije yo; aquí todos tiene un altísimo nivel y cada uno aporta lo que tiene», explicó ante la reiterada titularidad del senegalés. Y llegó el turno de los nombres propios, con Íñigo Vicente a la cabeza. Tras su etapa gris, ayer el de Derio se reivindicó. «Ha dado las dos asistencias y lo necesitaba. Los números me dicen poco y lo importante es el juego», dijo el entrenador. Más que los jugadores individualmente, al técnico lo que realmente le gustó fue que «el equipo recuperó el juego y a partir de ahí generamos cosas y encontramos a nuestros mejores jugadores», a lo que añadió que «además, se ha defendido bien a balón parado y después de una derrota y de encajar, hoy -por ayer- hemos estado concentrados en no cometer errores». En la sala de prensa se le preguntó por las cuentas, a falta de nueve partidos, y su respuesta fue la misma de siempre. «Aquí no valen las cuentas. La semana que viene tenemos un partidazo y allí vamos a ganar y a ser atrevidos y a ser valientes». Y punto. No hay más que hablar. La grada coreó su nombre, pero el técnico no se enteró porque «estaba demasiado concentrado en no perder la intensidad y en no conceder nada». Se lo dijeron Manolo Higuera y Sebastián Ceria en el vestuario. «Me siento querido y responsabilizado de llevar el club donde todos queréis y donde queremos nosotros», sentenció. Por último, José Alberto quiso destacar la capacidad de recuperarse al fallo del penalti de Andrés Martín. «El equipo ha tenido paciencia y tranquilidad». Y para el sevillano solo tuvo buenas palabras. «Tiene personalidad y ha sido una pena porque tuvo luego un buen lanzamiento y la asistencia a Jon, que hubiera sido el broche», señaló. «Contento con Andrés, todo le hace ser un jugador con un liderazgo enorme del que se beneficia el equipo».

