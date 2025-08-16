Astillero amarra un buen resultado en Zarautz

Marco G. Vidart Sábado, 16 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

En ese juego de las sillas por evitar las dos que llevan al puesto de descenso en la Liga Euskotren y al de bogar en un playoff por la permanencia, Astillero dio en la primera jornada en Zarautz un buen paso adelante. No tanto por la posición -fue sexta- sino por cómo se dio respecto a los otros equipos. Ganó su tanda y quedó por delante de Astillero Donostiarra, que recorta uno de los ocho puntos que tenían de renta las azules. Pero por detrás quedaron Hondarribia -con lo que ya son nueve puntos los que les sacan las cántabras- e Hibaika, una trainera que va con la flecha para abajo. Las de Rentería ven cómo las azules las igualan en la clasificación, con 41 puntos ambas, en pos de la quinta plaza. La regata la ganó el líder, Donostia Arraun Lagunak, que afianza su primer puesto en la Liga Euskotren.

Zarautz acogía la primera de las dos citas del fin de semana en sus aguas. En la primera tanda bogaban las cántabras, junto a Donostiarra, Hibaika y Hondarribia. De inicio Astillero y Donostiarra se alternaron en la proa de regata, aunque la mayor parte del largo las azules fueron por delante, eso sí con muy poco margen. A algo más de 200 metros de la ciaboga, las guipuzcoanas se pusieron por delante para girar en 5.41, el mismo crono que Astillero.

Donostiarra empezó a ampliar poco a poco la renta y por detrás, la cosa se empezó a igualar. Tanto que a 200 metros de la llegada Astillero, Hondarribia e Hibaika estaban en el mismo segundo. Como ocurrió en Boiro, las azules demostraron que se desenvuelven bien en esos metros finales. En la última palada, lograron que su trainera cruzase la meta por delante de Hondarribia por apenas 18 centésimas. Hibaika quedaba cuarta. Uno y dos puntos de ventaja más que importantes.