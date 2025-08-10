Astillero da un gran paso hacia la permanencia

Marco G. Vidart Santander Domingo, 10 de agosto 2025, 14:21 Comenta Compartir

Más diferencia. Y ya es un '+8' con Hondarribia y Donostiarra, que están igualadas por ver quién ocupa el puesto de playoff y quién el de descenso directo. Astillero fue quinta en la regata de Boiro de la Liga Euskotren y afianza, y mucho, su sexta plaza. La que significa la palabra mágica en esta temporada de debut de las azules en la élite del remo: permanencia.

Las azules bogaban en la primera serie con Hibaika, Hondarribia y Donostiarra, en un recorrido clásico de dos largos y una ciaboga. Por el único giro, Hibaika marcaba el mejor tiempo (5.34), pero con las azules a su estela y a tan solo un segundo. Donostiarra y Hondarribia giraban ya a tres y cinco segundos de las azules, respectivamente.

Tras la ciaboga, las astillerenses llegaron a igualar con Hibaika. Pero de nuevo las de Rentería cogieron ese segundo de margen. Así lo mantuvieron hasta poco más de cien metros, en los que el GPS marcaba de nuevo '0'. Se auguraba una llegada de foto finish y así fue. En el último metro, Astillero cruzó su proa por delante de Hibaika, para batirla por apenas 26 centésimas de segundo. 10.45.48 por 10.45.74. Por detrás, Donostiarra sobrepasaba por un segundo a Hondarribia para igualar en la clasificación.

La segunda tanda fue otro pulso entre el líder, Donostia Arraun Lagunak, y Orio. Giraron a la par por la ciaboga (5.20), pero la trainera líder de la Liga se escapó en el segundo largo para ganar con 10.26.76, algo más de tres segundos sobre las amarillas (10.29.84), y dar otro paso más hacia el título.

Así, y con apenas cuatro regatas por disputar, Astillero consolida una sexta plaza -tiene 38 puntos- con un colchón de puntos ya importante sobre Hondarribia y Donostiarra, que suman 30. E incluso el quinto puesto de Hibaika está a tiro, ya que las de Rentería tienen 40 puntos, solo dos más que las azules.