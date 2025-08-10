El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tripulación de Astillero, exhausta, tras la regata en Boiro. EITB
Remo

Astillero da un gran paso hacia la permanencia

Las azules son quintas en Boiro, donde gana el líder de la Liga y Donostiarra y Hondarribia cierran la clasificación

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:21

Más diferencia. Y ya es un '+8' con Hondarribia y Donostiarra, que están igualadas por ver quién ocupa el puesto de playoff y quién el de descenso directo. Astillero fue quinta en la regata de Boiro de la Liga Euskotren y afianza, y mucho, su sexta plaza. La que significa la palabra mágica en esta temporada de debut de las azules en la élite del remo: permanencia.

Las azules bogaban en la primera serie con Hibaika, Hondarribia y Donostiarra, en un recorrido clásico de dos largos y una ciaboga. Por el único giro, Hibaika marcaba el mejor tiempo (5.34), pero con las azules a su estela y a tan solo un segundo. Donostiarra y Hondarribia giraban ya a tres y cinco segundos de las azules, respectivamente.

Tras la ciaboga, las astillerenses llegaron a igualar con Hibaika. Pero de nuevo las de Rentería cogieron ese segundo de margen. Así lo mantuvieron hasta poco más de cien metros, en los que el GPS marcaba de nuevo '0'. Se auguraba una llegada de foto finish y así fue. En el último metro, Astillero cruzó su proa por delante de Hibaika, para batirla por apenas 26 centésimas de segundo. 10.45.48 por 10.45.74. Por detrás, Donostiarra sobrepasaba por un segundo a Hondarribia para igualar en la clasificación.

La segunda tanda fue otro pulso entre el líder, Donostia Arraun Lagunak, y Orio. Giraron a la par por la ciaboga (5.20), pero la trainera líder de la Liga se escapó en el segundo largo para ganar con 10.26.76, algo más de tres segundos sobre las amarillas (10.29.84), y dar otro paso más hacia el título.

Así, y con apenas cuatro regatas por disputar, Astillero consolida una sexta plaza -tiene 38 puntos- con un colchón de puntos ya importante sobre Hondarribia y Donostiarra, que suman 30. E incluso el quinto puesto de Hibaika está a tiro, ya que las de Rentería tienen 40 puntos, solo dos más que las azules.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  3. 3

    Ciao, pretemporada
  4. 4

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  5. 5

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  6. 6 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  7. 7

    Fervor cítrico en Novales
  8. 8

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  9. 9

    Concentración en Somo contra la intervención en el monte de Arna
  10. 10

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Astillero da un gran paso hacia la permanencia

Astillero da un gran paso hacia la permanencia