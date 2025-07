Astillero, sin suerte en Orio

Marco G. Vidart Santander Domingo, 20 de julio 2025, 12:22 Comenta Compartir

Astillero no tuvo su mejor día en aguas de la localidad guipuzcoana de Orio. Las azules no habían cerrado la clasificación en las anteriores regatas. Incluso venían de hacer un tercer puesto el pasado domingo en Ciérvana. Pero en Orio fueron octavas. En la prueba se impusieron las anfitrionas con solvencia. Esta vez no hubo duelo con Donostia Arraun Lagunak, quinta en la clasificación.

Una mar con bastante ola aguardaba a las ocho traineras femeninas. En la primera tanda bogaban Donostiarra, Astillero, Hondarribia y Zumaia. Estas últimas cogieron la proa de regata, pero Hondarribia no tardó en coger el mando. En esos primeros compases Astillero iba por delante de Donostiarra, pero según pasaban los metros, las guipuzcoanas adelantaban a las azules. Por la ciaboga, Hondarribia pasaba primera con autoridad (6.29), seguida a ocho segundos de Zumaia. Donostiarra era tercera a 16 y Astillero, cuarta a 23.

Esa diferencia de Astillero con la tercera clasificada no hacía presagiar nada bueno en el largo de vuelta. Y así fue. La renta no hizo sino aumentar. Hondarribia ganaba con 12.02.04, seguida de Zumaia (12.12.56), Donostiarra (12.27.14) y Astillero (12.38.38).

En la segunda tanda, salvo en los metros iniciales en los que cogió el mando Tolosaldea, fue Orio la proa de regata. Aunque no con mucha diferencia. Lo más llamativo fue que Donostia Arraun Lagunak, el líder de la Liga, tampoco tenía su día. Ganó Orio (11.41.64), con más de nueve segundos de ventaja sobre Tolosaldea. La gran regata de Hondarribia en la primera manga le valió para ser tercera.

Así, Astillero baja una plaza en la clasificación general de la Liga Euskotren. Las azules son séptimas, con 16 puntos. Con cuatro de renta sobre Donostiarra, el último clasificado, y a dos de Hondarribia, sexta con 18.