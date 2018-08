Rugby Cuatro refuerzos de peso para la primera línea del Senor Independiente A la izquierda, Juan Martín Méndez. Arriba, a la derecha, Carlos Barros y Rubén Medina y abajo, Alan Sanillo. / DM . Con la llegada de los argentinos Carlos Barros, Rubén Medina, Alan Sanillo y Juan Martín Méndez se cierra el capítulo de fichajes para los puestos de vanguardia de los verdes SUSANA ECHEVARRÍA Santander Miércoles, 29 agosto 2018, 19:17

La frase 'no scrum, no win' ('sin melé no hay triunfo') es una realidad en el rugby. Aunque el rugby moderno cada días es más rápido y más dinámico en todas sus fases, también es cierto que todos los equipos apuntalan sus 'quinces' comenzando por la primera línea. Esto ha hecho el Senor Independiente en los últimos días. Por eso el equipo santanderino, que un año más disputará la Liga de División de Honor, la máxima competición nacional, se ha reforzado con cuatro 'gordos' de esos que hacen el trabajo más duro y áspero y el menos reconocido en el rugby: Carlos Barros, Rubén Medina, Alan Sanillo y Juan Martín Méndez.

Hace unos días ya se incorporaron al club dos jugadores de la región argentina de Tucumán: Barros y Medina. Barros tiene de 28 años, pesa 123 kilos y mide 1,84 metros. Juega de pilar derecho, aunque puede hacerlo en los otros dos puestos de la primera línea. Su club de origen es el Cardenales RC, aunque llega a Santander tras jugar en Nueva Zelanda, en el Waitakere la pasada campaña. Allí fue elegido para formar parte de la selección de Auckland para jugar la liga neocelandesa.

Le acompaña en esta aventura su compañero de equipo y de periplo por el continente australiano, Medina, de 30 años, con 117 kilos y 1,82 de altura, que juega de pilar izquierdo. Al igual que Barros, Medina también es tucumano y también viene de jugar en Nueva Zelanda en el conjunto de Waitakere.

Allan Sanillo (Buenos Aires, Argentina) juega de pilar izquierdo, aunque también puede jugar como derecho. Viene del Club Centro Naval y con 26 años, 1,83 de altura y 120 kilos de peso, será una pieza importante en la 'melé verde'.

Desde el Club Atlético Estudiantes de Paraná, de donde ha llegado jugadores de la talla de José García, Juan Zabalegui o Nico Coronel, llega el joven talonador, Juan Martín Méndez, de 20 años de edad. Con 1,83 de estatura y 104 kilos de peso, Méndez aportará velocidad y frescura a un puesto en la primera línea que ha evolucionado mucho en los últimos años, donde se ha pasado de jugadores pesados y lentos, a jugadores con velocidad y aporte al juego de ataque del equipo.

Estos cuatro buenos refuerzos, que acompañarán a 'Juaco' Domínguez y al 'Indio' González esta temporada, se cierra el capítulo de fichajes en la primera línea verde.