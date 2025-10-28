El rugby cántabro continúa con su progreso pese a los altibajos

Clara Privé Martes, 28 de octubre 2025, 19:02 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

La jornada liguera de este fin de semana en Cantabria dejó tres victorias y dos derrotas para los equipos sénior. El Universitario se impuso de forma aplastante a La Calzada CR, con un 132-0, mientras que el Cormorán DHB y el femenino lograron triunfos destacados. El rugby, un deporte donde el clima y el estado del terreno de juego influyen en el partido, volvió a demostrar que los resultados nunca se pueden predecir con exactitud.

Liga Norte - Senior Masculino La Calzada - Universitario Una gran victoria

El partido del Universitario se disputó ayer domingo en Gijón en el campo de la Universidad Laboral. Su contrincante, La Calzada RC encadena con esta tres derrotas seguidas, un equipo que está en pleno proceso de reconstrucción, con muchas bajas y jugadores nuevos en la cancha no fue rival para un Universitario muy superior que terminó con un resultado 132-0. Con la victoria obtenida este fin de semana se sitúa en tercera posición en el cuadro clasificatorio.

División de Honor B La Única - Cormorán Éxito con dificultades

Un comienzo de partido complicado, el Cormorán entró al campo algo adormecido y se llevó un ensayo en los primeros minutos. Para el descanso el marcador reflejaba un tenso 14-17, sin embargo se percibió un cambio de actitud en la segunda parte que permitió al equipo de DHB llevarse el bonus ofensivo y terminar con un 24-45. De esta manera, el equipo se posiciona en segundo lugar, realmente con un empate técnico de puntos con el equipo de Getxo.

Liga Regular Femenino Besaya/Cormorán - Gijón Continuar con el progreso

Un partido en casa al que el femenino llegaba con una cantera bastante trastocada y jugadoras recién incorporadas de lesiones. El comienzo del partido con numerosas fases de juego estáticas y muchos balones al suelo. En la segunda parte, el equipo mantuvo el ritmo de ataque con una buena dinámica de juego lo que permitió una victoria 34-17. Con este buen resultado la agrupación Besaya-Cormorán se coloca en segunda posición en la tabla clasificatoria tras El Salvador.

Liga Norte - Senior Masculino All-Llanera Rugby - Sotileza Jornada complicada

Partido duro para el Sotileza, que se disputó con uno de los favoritos para estar arriba al final de liga. Los cántabros fueron por primera vez con muchas bajas debido a las lesiones y se notó mucho en el funcionamiento del equipo. Bastante bien en defensa individual y colectiva, aunque con peor posición en ataque. El Sotileza no obtuvo la oportunidad de jugar muchos balones y la presión de Llanera hizo muy difícil tomar buenas decisiones. Aun así hubo la oportunidad de dar muchos minutos a jugadores muy jóvenes que se han incorporado al equipo senior. Tras este partido el equipo se posiciona quinto en la tabla clasificatoria.

Liga Norte - Senior Masculino Gijón - Besaya/Cormorán Es necesario seguir trabajando

El Besaya-Cormorán recibía en San Román al recién descendido de DHB, el Gijón R.C. Un partido que dominó claramente el conjunto asturiano con unas ideas muy claras y un juego muy cohesionado. El Cormorán-Besaya tuvo varios momentos de buen juego que fueron cortados con buenas acciones defensivas de los visitantes. Finalmente el partido quedo 0-70 a favor del Gijón R.C. colocando al equipo en sexta posición en la tabla clasificatoria.

