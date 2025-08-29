Bucsa, a octavos de final en Estados Unidos

Cristina Bucsa ya está en octavos de final del cuadro individual del Abierto de Estados Unidos. Su mayor hito en un torneo de Grand Slam. ... La torrelaveguense ha derrotado en tres sets (6-3, 5-7 y 3-6) a la belga Elise Mertens, la cabeza de serie número 19.

El encuentro en la pista 17 de Flushing Meadows empezó con la belga en modo avasallador. Ganó su saque en el primer juego e hizo un break a la cántabra en el segundo, para consolidarlo posteriormente y ponerse con un 3-0 de inicio. A partir de ahí, ambas tenistas conservaron su saque hasta que con 5-3, al servicio estaba la jugadora belga, que cerró la primera manga por 6-3.

El segundo parcial también se empezó a torcer pronto para Bucsa, que vio cómo con empate a uno, Mertens conseguía otro break en el tercer juego para ponerse con 2-1. Pero con 4-3 para la belga, en el octavo juego del segundo set llegó el punto de inflexión. Bucsa se lo llevó al resto en blanco para conseguir por primera vez romper el servicio de su rival. Con el 5-6 para la cántabra, un larguísimo juego con Bucsa al resto, en el que se llegó hasta cinco veces al iguales y en el que la torrelaveguense tuvo otras tantas bolas de break, al final cayó del lado de Bucsa para el 5-7 e igualar a un set.

Elise Mertens comenzó el tercer y definitivo set rompiendo de nuevo el saque a Bucsa y consolidando la rotura para ponerse con 2-0. Pero la cántabra reaccióno para devolverle los dos parciales a su rival. Con ambas tenistas conservando su saque, con 3-4 llegó el gran momento. Con iguales a 30, la belga marraba un golpe con su revés para dar a Bucsa una bola de rotura mucho más que valiosa. Y en el siguiente punto, la belga volvió a fallar con su revés. Era el 3-5.

Iguales a 15, iguales a 30... Aunque con la cántabra siempre por delante en ese noveno juego. Una derecha de la belga no fue buena. 40-30. Bola de partido. Bola de octavos de final de un grande. Lo que nunca había pasado. Y un error no forzado de Mertens dio el pase a la ronda entre las dieciséis mejores a la torrelaveguense.