La cántabra Cristina Bucsa se lleva el Abierto de Monterrey de dobles La dupla formada por la torrelaveguense y la estadounidense Nicole Melinchar-Martínez se imponen con contundencia a la china Hanyu Guo y a la rusa Alexandra Panova

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 24 de agosto 2025, 18:24 | Actualizado 19:25h.

La cántabra Cristina Bucsa levantó hoy el séptimo trofeo de su carrera en la especialidad de dobles. Y es que la tenista de Torrelavega se embolsó, junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, campeona del torneo de dobles del Abierto de Monterrey 2025, al vencer en la final a la china Hanyu Guo y a la rusa Alexandra Panova por 6-2 y 6-0.

Bucsa y Melichar-Martínez, que apenas perdieron 25 puntos en todo el partido, vencieron con contundencia a Guo y Panova en 52 minutos. Controlaron el juego de tal manera que no tuvieron que afrontar ni una opción de quiebre de sus rivales. Y eso que sus contendientes llegaban como favoritas al torneo, pero la dupla que forman la cántabra y la estadounidense las dejó sin opciones.

El partido comenzó con cada pareja asegurando su primer juego de servicio, pero a partir de ahí el control fue absoluto para Bucsa y Melichar-Martínez. La pareja hispano-estadounidense se llevó el primer set al convertir dos oportunidades de quiebre. Guo y Panova, que no habían cedido un solo set en todo el torneo, se encontraron con una muralla que no ofrecía oportunidades. La ofensiva imparable de Bucsa y Melichar-Martínez continuó en el segundo parcial.

Y con este escenario el partido se paró momentáneamente. Los servicios médicos tuvieron que intervenir para atender a Guo, aunque finalmente la tenista china pudo continuar sin problemas el partido. Un encuentro que no duró mucho más, porque la dupla hispano-estadounidense ganó nueve de los siguientes diez puntos para cerrar el juego.

En primera ronda, Bucsa y Melichar-Martínez derrotaron a la española Jéssica Bouzas y la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-3 y 6-1, para luego vencer en cuartos a la húngara Anna Bondar y a la polaca Katarzyna Piter por 6-4 y 6-4. En semifinales, la dupla hispano-estadounidense también se impuso al tándem formado por la rusa Maria Kozyreva y la francesa Leolia Jeanjean por 6-4 y 6-1.

Bucsa debuta hoy en individuales en el US Open

A la tenista cántabra Cristina Bucsa apenas le va a dar tiempo a saborear el triunfo que logró en el Abierto de Monterrey en dobles, porque poco después de levantar el trofeo ya le tocaba hacer de nuevo las maletas y subir a un avión rumbo a Estado Unidos junto a Melichar-Martínez, con quien tan solo había disputado hasta esta semana un torneo. Pero ahora, Bucsa volverá a formar pareja con la estadounidense en el cuadro de dobles del US Open, el último Grand Slam de la temporada, que arrancó hoy en Nueva York. La tenista de Torrelavega debuta mañana por la tarde, no antes de las 19.00 horas, en individuales ante la tenista local Claire Liu. Además de Bucsa, en el cuadro femenino del torneo estarán también Nuria Parrizas y Jessica Bouzas.