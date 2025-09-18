El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pista que se instaló en la campa de La Magdalena en la que se disputaron las semifinales de la Copa Davis. Roberto Ruiz

Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»

La Selección española de tenis disputó en un escenario único las semifinales contra Estados Unidos en el año 2000, días antes de proclamarse campeona del torneo en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:07

Alex Corretja, uno de los protagonistas de la Selección que por primera vez en la historia de España consiguió ganar la Ensaladera -así es como se conoce el trofeo de la Copa Davis-, recuerda 25 años después de la consecución del título, que la de Santander es, para él, «la pista más emblemática de la historia de la Copa Davis». «Santander, verano, fiesta... nosotros jugando, sufriendo, luchando y nos encontramos con un ambiente de gala, todos volcados con el equipo. No lo olvidaremos jamás; siempre que la veo pienso qué grande fue lo que hicimos», apuntaba el extenista en un vídeo publicado en las redes sociales del torneo.

Otro de los componentes de aquel equipo fue Joan Balcells: «Es una de las pistas más bonitas que he visto en mi vida, semifinales contra Estados Unidos, pista llena, con el mar de fondo y todo el mundo animando como unos locos». Medio siglo después, estos dos campeones de la Copa Davis del 2000, rememoran el increíble recinto que se montó en la capital cántabra para recibir la competición principal internacional de tenis por equipos.

