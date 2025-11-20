El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jaume Munar

0 6 4

Jiri Lehecka

0 3 2
Cuartos

Directo | Munar - Lehecka

IconoAD - 40

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

IconoAD - 40

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Munar solventa las dos bolas de break en contra !!!

Icono40 - 40

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 40

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Dos bolas de break para Jiri Lehecka !!! Llegan las primeras oportunidades para el jugador checo en este segundo set.

Icono15 - 40

Remate desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que no da opciones a Jaume Munar

Icono15 - 30

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 15

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

El jugador de Mlada Boleslav ha enlazado dos juegos consecutivos resueltos con bastante comodidad con su saque y es su forma de seguir en el partido. No debe bajar el nivel el tenista español, consciente de que le vale con ir solventando sus servicios para llevarse la victoria en este partido a todo o nada.

Icono0 - 15

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono3 - 2

[ SET 2 ]

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 40

Remate desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que no da opciones a Jaume Munar

Icono0 - 30

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono0 - 15

El globo defensivo de Jaume Munar se va fuera

Icono

Sigue cabalgando con ventaja Jaume Munar y frena en seco el intento de remontada de un Jiri Lehecka algo más entonado en este segundo set.

Icono3 - 1

[ SET 2 ]

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

IconoAD - 40

Revés desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka

Icono40 - 40

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono40 - 30

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono15 - 30

Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 15

Gran resto de derecha de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Intenta reaccionar ahora Jiri Lehecka y consigue un juego en blanco con su turno de saque. Da la sensación de que Munar se ha tomado ahora un pequeño respiro después de unos juegos disputados con una intensidad enorme.

Icono2 - 1

[ SET 2 ]

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono0 - 40

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Gran volea desde media pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono

Confirma Jaume Munar el break conseguido en el juego anterior y tiene ya la tranquilidad de contar con esa pequeña ventaja en esta segunda manga.

Icono2 - 0

[ SET 2 ]

Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 30

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

BREAK DE JAUME MUNAR !!! Le está saliendo todo al tenista español y se le despeja el camino hacia la victoria después de haber quebrado el saque de Jiri Lehecka por primera vez en el segundo parcial.

Icono1 - 0

[ SET 2 ]

Revés desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka

Icono40 - 30

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono

DOS BOLAS DE BREAK PARA JAUME MUNAR !!!

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono30 - 15

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono30 - 0

Impresionante passing shot de Jaume Munar desde el fondo de la pista supera a Jiri Lehecka y le sirve para ganar el punto

Icono15 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Jaume Munar ha salido a la pista con una determinación enorme y gran intensidad tanto al resto como en los turnos de servicio, llevamdo siempre la iniciativa y no dejando que Jiri Lehecka se sienta cómodo en ningún momento.

Icono

ESPAÑA SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Tremenda actuación de un Jaume Munar que se ha echado al equipo a su espalda y está ejerciendo de número 1.

Icono6 - 3

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono

TRIPLE BOLA DE SET PARA ESPAÑA !!!

Icono40 - 0

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono15 - 0

Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Resiste con su saque Jiri Lehecka, pero está muy impreciso el tenista checo. Tiene el set en sus manos Jaume Munar y ahora lo puede cerrar con su turno de saque.

Icono5 - 3

[ SET 1 ]

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 40

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 40

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono0 - 15

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono

Munar confirma el break !!! Gran partido hasta el momento del tenista español y ahora da dado un importante paso de gigante de cara a poder embolsarse el primer set del partido.

Icono5 - 2

[ SET 1 ]

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono40 - 15

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono40 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono

BREAK DE ESPAÑA !!! Golpe sobre la mesa de un Jaume Munar que ha salido a por todas en este partido, consciente de todo lo que se juega.

Icono4 - 2

[ SET 1 ]

Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta

Icono

Segunda bola de break para Jaume Munar !!!

IconoAD - 40

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono40 - AD

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono

BOLA DE BREAK PARA MUNAR !!! La primera del partido...

Icono15 - 40

Jaume Munar no consigue superar la red con su volea

Icono15 - 30

Remate desde la red de Jiri Lehecka que no opciones a Jaume Munar

Icono0 - 30

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Sigue caminando con paso firme con su saque Jaume Munar. Ha salido con mucha determinación a pista el español y habrá que ver si puede comenzar a amenazar el servicio de su rival desde la zona de resto.

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 0

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

El revés de Jiri Lehecka se va fuera

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono15 - 40

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 30

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono0 - 15

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono

Buena noticia para Jaume Munar y es que apenas está sufriendo con sus turnos de saque. Bastante cómodo hasta el momento el tenista balear.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono30 - 0

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

El remate de Jiri Lehecka se va fuera

Icono

Buenas prestaciones también con su saque por parte de Jiri Lehecka en su primer turno de servicio del partido.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono15 - 40

La volea de Jiri Lehecka se va fuera

Icono0 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 30

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono

Sólido Jaume Munar en su primer turno de saque del partido !!! Ha comenzado muy bien el tenista balear y, ovbiamente, la papeleta que tiene no es sencilla.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono30 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono0 - 15

Impresionante passing shot de Jiri Lehecka desde el fondo de la pista supera a Jaume Munar y le sirve para ganar el punto

Icono

El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.

Icono

Recordemos que este es el 10º enfrentamiento entre España y la República Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.

Icono

Jaume Munar y Jiri Lehecka se han enfrentado en dos ocasiones previas en partido oficial y el checo ha ganado esos dos duelos. Ambos fueron en 2024, en el torneo de Amberes y en el Masters 1000 de Shanghai, y en esos dos partidos el español no pudo conseguir ningún set.

Icono

Jiri Lehecka, por su parte, llega a este partido como número 17 del ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos torneos ATP a lo largo de su trayectoria, el último de ellos en este 2025, en Brisbane.

Icono

Jaume Munar ha participado en dos partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis y ha caído en los dos. Hoy, por lo tanto, busca su primera victoria en esta modalidad en el torneo.

Icono

Jaume Munar ha estado presente en las dos series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025 contra Suiza y Dinamarca, teniendo un papel destacado especialmente en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad.

Icono

Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.

Icono

Jaume Munar juega sin red de seguridad y está obligado a ganar en este partido para que España continúe con opciones en esta complicada serie después de que Pablo Carreño perdiera en el primer duelo contra Jakub Mensik.

Icono

Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión del segundo partido de la eliminatoria entre España y la República Checa entre Jaume Munar y Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  3. 3

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Cadenas obligatorias en los puertos de Estacas de Trueba, Matanela, Lunada y en Espinilla (Hermandad de Campoo de Suso)
  8. 8

    Madrid-Santander en 34 minutos
  9. 9

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  10. 10

    Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Munar - Lehecka

Directo | Munar - Lehecka