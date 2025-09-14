Directo | Martínez - Rune
Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
0 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
0 - 30
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Buen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio.
1 - 0[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
40 - 0
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
Un Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.
El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.
Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.
El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
-
