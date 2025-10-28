El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos Alcaraz

AD 0

Cameron Norrie

40 1
Masters 1000 de París

Directo | Alcaraz - Norrie

IconoAD - 40

Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 40

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 15

Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono30 - 15

El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red

Icono30 - 0

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto

Icono

Norrie comienza mandando en el partido, manteniendo su servicio.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - AD

Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto

Icono30 - 40

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 40

Contradejada de Cameron Norrie con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto

Icono15 - 30

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 15

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie

Icono

¡Ya están los jugadores sobre la pista!

Icono

Cameron Norrie, por su parte, viene de vencer al argentino Sebastián Báez en la primera ronda y buscará hacer camino en el torneo a pesar del temprano cruce con el actual número 1.

Icono

Carlos ha conquistado ya tres torneos de Masters 1000 en este 2025, el mejor registro en un mismo año ya para el de El Palmar. Además, el torneo de París es uno de los tres Masters 1000 que aún no ha conquistado, junto con el de Canadá y el de Shanghái.

Icono

Carlos y Norrie se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español. La última de las dos victorias de Norrie ante Alcaraz fue en la final de Río de Janeiro 2023.

Icono

¡Se estrena Carlos! El murciano disputa su primer encuentro del torneo en París, el último Masters 1000 del año. Lo hace ante un viejo conocido como lo es Cameron Norrie.

Icono

¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, por la segunda ronda del Masters 1000 de París!

Actualización disponible

