El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

El italiano logra su billete a cuartos del US Open tras arrollar a Alexander Bublik (6-1, 6-1 y 6-1) en apenas 81 minutos

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:38

Jannik Sinner ofreció anoche su mejor imagen en lo que va del US Open. Su actuación contra Alexander Bublik, número 24 del mundo, fue impresionante: ... 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 81 minutos. Los cuartos de final del torneo neoyorquino ya están definidos: Sinner se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur y, por la otra parte del cuadro, Djokovic se las verá con Fritz y el español Alcaraz jugará esta tarde contra Lehecka.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 ð¢ Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo