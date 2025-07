Cristina Bucsa, eliminada en Wimbledon

Cristina Bucsa, esta mañana sobre la pista 12 del All England Club

Aser Falagán Santander Viernes, 4 de julio 2025, 14:17

Cristina Bucsa no ha superado su techo de cristal. Acaba de caer eliminada en la tercera ronda de Wimbledon, su mejor registro en un Grand ... Slam (ya lo había conseguido anteriormente en Australia) ante la joven argentina Solana Sierra (7-5, 1-6, 6-1). Todo en un partido frenético, pleno de alternativas y con muchos dientes de sierra en el rendimiento de una y otra tenista. Se enfrentaban la 101 y la 102 del mundo, que mostraron sobre la pista la igualdad que reflejaba su clasificación en la WTA justo antes de llegar al All England Club. Bucsa tuvo opciones de victoria hasta el ecuador del tercer set, pero finalmente no estará en los octavos de final.

Un inicio parejo en el que ambas retuvieron el servicio precedió a un tercer juego en el que Sierra rompió el saque de la cántabra. De nuevo una igualdad extrema, con varios deuces y problemas de una y otra para retener su saque llevó al 3-2 y un emocionante sexto juego en el que una combativa Bucsa dispuso hasta de cuatro pelotas de break antes de empatar el partido. Sin embargo, la argentina contestó con la misma moneda y consiguió su segunda ruptura en un juego mucho más corto en el que la torrelaveguense se anotó solo dos tantos (5-3). Solana Sierra 7 1 6 Cristina Bucsa 5 6 1 Se acercó Bucsa al 5-4 con su servicio y remontó de nuevo para empatar una primera manga que parecía encaminarse hacia la muerte súbita. La cántabra cometía errores no forzados, pero su mayor solidez con el primer servicio (incluso dos aces) ante una argentina que arriesgaba más y no llegaba a conectar ni el 50% de los suyos (aunque cuando lo hacía eran buenos) la mantenía en partido. Aun así, en un festival de rupturas cedió el saque en el undécimo juego tras salvar dos pelotas de break, lo que la colocaba contra las cuerdas (6-5). Acto seguido, Sierra se anotaba el primer set. La segunda manga, abierta con servicio de la montañesa, comenzó igual de pareja, de nuevo con 1-1 y con break en el cuarto juego, pero esta vez a favor de una Cristina Bucsa que inmediatamente después se colocaba con 1-4 a favor. El set se había roto: Sierra había mejorado con su primer servicio, pero también la cántabra en un duelo hasta poco tiempo antes extremadamente igualado: 60 puntos frente a 61 en lo que se llevaba de partido. La argentina, más imprecisa (dos nuevas dobles faltas en un partido en el que totalizó ocho), se vio arrollada hasta el 1-6. Ampliar Cristina Bucsa, durante uno de los descansos del partido. De nuvo se pasó del todo a la nada y de la nada al todo en la tercera y última manga. Esta vez abrió Bucsa al resto el set definitivo. Y lo hizo con fuerza, adjudicándose el parcial ante una rival con menos experiencia que parecía acusar además el cansancio. Pero no era así. Por momentos parecía que nadie quisiera ganar sobre la pista 12: dos puntos de break para Sierra, que neutralizaba así su desventaja y de pronto era Bucsa la que sufría, perdía el saque y se colocaba con 3-1 en contra. El revés la desarboló y ya solo pudo tratar de mantenerse en partido mientras su rival seguía sumando para cerrar el 1-6 y plantarse en los octavos de final.

