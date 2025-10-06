Botín termina quinto en Cádiz

Buscaban la remontada tras una primera jornada que se les dio mal en aguas de Cádiz y las cosas no les fueron mucho mejor, pero ... al menos Los Gallos, el barco español patroneado por Diego Botín en el Campeonato de Sail GP, se las arregló para amarrar un quinto puesto que permite a su tripulación seguir con opciones de podio. Mucho más complicasa se les ha puesto la pugna por una competición en la que defienden el título. No es matemáticamente imposible, pero las opciones de España son ya mínimas y todo apunta a que serán Reino Unido y Nueva Zelanda quienes se jueguen el título.

Con mucha clama, quizá demasiada, y una mañana gris, solo conforme avanzaban las horas comenzó a arreciar el viento para dar la salida la segunda y última jornada en el Gran Premio de Cádiz. Botín y los suyos necesitaban progresar posiciones y sumar buenos tiempos ya desde la primera regata y arrancaron muy bien: victoria en la primera manga gracias a una gran salida y a una buena selección de rumbo que les permitió desbancar a los pocos barcos que se les habían puesto por delante. Diez puntos para recortar distancias y buenas expectativas. Sin embargo, la alegría les duró poco. En la segunda regata de la jornada, ya por la tarde, la tripulación española se quedó encerrados en la flota, enredada en una maraña que le impidió maniobrar como hubieran deseado y que finalmente les lastró en la manga.

El resultado, un séptimo puesto que, sin ser malo del todo, se queda lejos de lo que aspiraban y, sobre todo, de lo que necesitaban, y que de paso dejó al equipo español sin opciones de luchar por la victoria parcial en la prueba gaditana. La única posibilidad era remontar ocho puntos en la tercera y última magna y encomendarse además a que Dinamarca y Nueva Zelanda se quedaran descolgadas. Demasiadas coincidencias como para que se dieran.

Aun así, Los Gallos mantuvieron el quinto puesto final para rescatar seis puntos que, sin ser el botín esperado, sí que les permiten consolidarse en la cuarta plaza de la clasificación general a solo cuatro puntos de la Australia de Tom Slingsby, que también pinchó en la Bahía de Cádiz y firmó un séptimo puesto.

«Nos vamos con un sabor agridulce. Hemos empezado muy bien el día, con una victoria que nos ha encantado poder regalar a la afición. Nos gustaría estar con más opciones en la general, pero no queda otra que seguir apretando», decía Diego Botín al final de la jornada. El piloto cántabro es consciente de que lo más probable es que se jueguen la tercera plaza con Australia.

La próxima cita puntuable del SailGP Championship tendrá lugar en Abu Dabi los días 29 y 30 de noviembre en un fin de semana que cierra la competición y en el que por lo tanto se decidirá el ganador absoluto y quien toma el relevo, si finalmente así ocurre, de Los Gallos.