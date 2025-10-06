El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Gallos, arropados por el público en Cádiz. SAIL GP
Vela

Botín termina quinto en Cádiz

«Nos vamos con un sabor agridulce. Hemos empezado muy bien el día, pero no queda otra que seguir apretando», resume Diego Botín

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Buscaban la remontada tras una primera jornada que se les dio mal en aguas de Cádiz y las cosas no les fueron mucho mejor, pero ... al menos Los Gallos, el barco español patroneado por Diego Botín en el Campeonato de Sail GP, se las arregló para amarrar un quinto puesto que permite a su tripulación seguir con opciones de podio. Mucho más complicasa se les ha puesto la pugna por una competición en la que defienden el título. No es matemáticamente imposible, pero las opciones de España son ya mínimas y todo apunta a que serán Reino Unido y Nueva Zelanda quienes se jueguen el título.

