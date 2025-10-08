Botín y Trittel caen a la cuarta plaza tras la segunda jornada en Cagliari

Los campeones olímpicos buscan el doblete en Cagliari en una lucha que se prevé encarnizada. Diego Botín y Florian Trittel arrancaron el martes de forma ... fulgurante, con una gran primera jornada en la que fueron segundos en la regata inaugural, ganaron la segunda y cerraron el día con un séptimo puesto. Arrojan así un balance de diez puntos que les colocaba al frente con los mismos puntos que los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin. Ayer el asunto cambió. Una mala segunda regata lastró al 49er español, que entró en la décima plaza, sumó el que se ha convertido en su descarte provisional –pierde así margen de error– y añadió a su tarjeta un séptimo puesto en la primera regata del día (cuarta de la competición) y un cuarto en la tercera (sexta).

El espectacular regreso de la pareja española de 49er, vigente campeona olímpica y que llevaba un poco más de un año sin competir juntos; precisamente desde que se colgó la medalla de oro en París, se vio así matizado, y los nuevos líderes son los polacos Mikolaj Staniul y Jakub Sztorch con quince puntos, dos menos de los que suman sus compatriotas Dominik Buksaky Adam Glogowski.

Botín y Trittel son ahora cuartos en la general provisional con 21 puntos, a seis de los polacos y con la pareja australiana formada por Jack Ferguron y Jack Hildebrand intercalada en el tercer puesto. Eso sí, los segundos clasificados arrastran desde la primera jornada un 16 como descarte, los líderes un 13 y el principal barco estadounidense, otro de los aspirantes al campeonato, un 22. No son así los españoles los únicos que han perdido cierto margen de error, ni los que lo han hecho de forma más abrupta.

Una distancia de todos modos perfectamente asumible y remontable para la que es una de las tripulaciones favoritas al título, que al menos en la primera jornada no acusó ese año sin navegar juntos en 49er en competición oficial –sí han entrenado– e inmersa en un exigente calendario, en especial un Botín que además capitanea Los Gallos, el barco español en el campeonato de Sail GP en el que también navega Trittel. De hecho, ambos se trasladaron directamente desde Cádiz a Italia después de que el domingo concluyera la penúltima prueba puntuable de esta competición, el Gran Premio de Andalucía.

Si el martes las noticias eran óptimas, con un esperanzado liderazgo y una gran seguridad para navegar vientos de entre ocho y doce nudos, la segunda jornada del miércoles dejó peores sensaciones, si bien el ES74 continúa entre los mejores y tiene aún mucho margen. Desde hoy, jueves, hasta el sábado se sucederán otras diez regatas antes de la medal race del domingo, que previsiblemente decidirá las medallas o, al menos, parte del orden en el cajón. Esa misma medal race en la que el cántabro y el catalán fraguaron su victoria olímpica en París y se quedaron a última hora con el puesto más frustrante, en la cuarta plaza y fuera del podio, tres años antes en los Juegos de Tokio.

Difícil preparación

Pese a que el objetivo no es otro que proclamarse campeones del mundo, los españoles ya sabían que iba a ser una tarea completa pese a ser una de las mejores tripulaciones de 49er del planeta. Ya antes de echarse al agua, Trittel reconocía que «ha sido una preparación alejada de lo ideal. A pesar de llegar tan in extremis después de Cádiz, venimos con la mentalidad de disfrutar la vuelta al 49er, de sentirnos cómodos, con una aproximación tranquila pero de exigencia alta a la vez: queremos rendir bien, y por eso hemos traído el mismo equipo de entrenadores que tuvimos en los Juegos Olímpicos, Álvaro del Arco y Hamish Willcox». Por eso el tripulante se mosntraba prudente tras la primera jornada:«Estamos contentos de empezar bien pero esto no ha hecho más que empezar».

Los otros dos barcos españoles, tripulados por Conrad Konitzer y Antonio Torrado y por Martín y Jaime Wizner, ocupan la 16ª y 17ª plaza provisional, muy lejos de los mejores y de una tripulación de lleva ya años como gran referencia del 49er español.