Botín y Trittel, este miércoles con la costa de Cagliari al fondo. Sailing Energy
Vela | Mundial de 49er

Botín y Trittel caen a la cuarta plaza tras la segunda jornada en Cagliari

El cántabro y su tripulante caen tres puestosen la segunda jornada del Mundial, aunque mantienen intactassus opciones al título

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Los campeones olímpicos buscan el doblete en Cagliari en una lucha que se prevé encarnizada. Diego Botín y Florian Trittel arrancaron el martes de forma ... fulgurante, con una gran primera jornada en la que fueron segundos en la regata inaugural, ganaron la segunda y cerraron el día con un séptimo puesto. Arrojan así un balance de diez puntos que les colocaba al frente con los mismos puntos que los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin. Ayer el asunto cambió. Una mala segunda regata lastró al 49er español, que entró en la décima plaza, sumó el que se ha convertido en su descarte provisional –pierde así margen de error– y añadió a su tarjeta un séptimo puesto en la primera regata del día (cuarta de la competición) y un cuarto en la tercera (sexta).

