Deigo Botín y Florian Trittel, líderes en Cagliari
Los vigentes campeones olímpicos se colocan al frente del Mundial de 49er
Santander
Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:59
Diego Botín y Florian Trittel son líderes del Mundial de 49er tras una gran primera jornada en Cagliari, donde fueron segundos en la regata inaugurar, ... ganaron la segunda y cerraron el día con un séprimo puesto. Arrojan así un balance de diez putnos que coloca al barco español al frente con los mismos puntos que los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin. El tercer puesto provisional es para los suecos Marius Westerlind Olle Aronsson con catorce.
Se confirma así un espectacular regreso de la pareja española de 49er, vigente campeona olímpica y con este primer resultado ya gran favorita al título. En pleno inicio de ciclo olímpico, el cántabro y el catalán llevaban un poco más de un año sin competir juntos; precisamente desde que se colgaron la medalla de oro en París, y Botín regresaba además de Cádiz, donde este fin de semana disputó una nueva prueba del campeonato de Sail GP. Sin embargo, la tripulación española no ha acusado el desgaste y navegó con una gran seguridad un viento de entre ocho y doce nudos que la llevó al liderato.
Precisamente esta falta de competición (en lo que a la vela ligera se refiere) era lo que más inquietaba al cántabro, que aún así viajó a Italia con vistas a luchar por el título y está cumpliendo sus expectativas.
Este miércoles se disputan tres nuevas mangas de una competición que se prolongará hasta el domingo, cuando tendrá lugar la medal race, que se compone de un total de 17 pruebas puntuables.
