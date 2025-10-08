El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diego Botín y Florian Trittel, durante la primera jornada. Sailing Energy
Vela

Deigo Botín y Florian Trittel, líderes en Cagliari

Los vigentes campeones olímpicos se colocan al frente del Mundial de 49er

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:59

Diego Botín y Florian Trittel son líderes del Mundial de 49er tras una gran primera jornada en Cagliari, donde fueron segundos en la regata inaugurar, ... ganaron la segunda y cerraron el día con un séprimo puesto. Arrojan así un balance de diez putnos que coloca al barco español al frente con los mismos puntos que los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin. El tercer puesto provisional es para los suecos Marius Westerlind Olle Aronsson con catorce.

