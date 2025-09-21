El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vela

La España de Diego Botín se queda sin aire en Ginebra

La falta de viento marca una jornada en la que 'Los Gallos', que pilotael santanderino, son novenos a seis puntos del podio del Rolex SailGP Championship

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:43

Los catamaranes F50 tienen una artesanía de diseño única y representan la ingeniería de vanguardia: están diseñados para alzarse por encima del agua mediante hidrodeslizadores, ... reduciendo la resistencia y aumentado la velocidad drásticamente, a más de 100 kilómetros por hora. Pero si no hay viento no hay tecnología que valga, la cosa va mucho más despacio. Y eso es justamente lo que ocurrió ayer en el Lago Lemán en Ginebra, donde se disputa el Rolex SailGP Championship en que participa el cántabro Diego Botón como piloto de 'Los Gallos', el barco español.

eldiariomontanes La España de Diego Botín se queda sin aire en Ginebra