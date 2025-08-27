Fernando Echávarri recibe el premio nacional de vela

Ya retirado de la alta competición (su última temporada en las clases olímpicas fue en 2018), FernandoEchávarri (Santander, 1972) sigue acumulando honores. El último el ... reconocimientos a la trayectoria deportiva de los Premios Nacionales Terras Gauda de vela.

Los galardones que entrega anualmente el Real Club de yates de Baiona rendirán así homenaje al cántabro –aunque afincado en Galicia–, según anunciaron ayer oficialmente. «Con más de tres décadas dedicadas a la vela al más alto nivel, con éxitos en las disciplinas olímpicas y en la vela oceánica profesional, Fernando Echávarri es, sin duda, un referente del deporte de la vela y su trayectoria deportiva le ha llevado a hacerse este año con uno de los premios», anunciaba el club a dos semanas para la gala de entrega, que se celebrará el próximo 6 de septiembre en Baiona. Echávarri se unirá así a otros cántabros como Toño Gorostegui, Berta Betanzos y Diego Botín en el palmarés de unos premios nacidos en 2002 «con el objetivo de reconocer el trabajo de distintas personas e instituciones a favor del mundo de la vela, así como sus valores humanos y deportivos».

Se reconoce así una larga trayectoria coronada con el campeonato olímpico en Pekín en la clase Tornado, pero en la que también atesora dos títulos mundiales, otros tantos europeos y su elección como mejor navegante del mundo en 2005. Eso por hablar solo de la vela ligera, puesto que a lo largo de su carrera también destacó en los grandes cruceros capitaneando incluso equipo en la Volvo Ocean Race.

«El recuerdo más especial de mi trayectoria es, sin duda, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Antón Paz. Fue la culminación de muchos años de esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo, y un sueño hecho realidad que marcó para siempre mi carrera deportiva», afirma el regatista cántabro. El Premio Nacional de Vela Terras Gauda se une ahora a su palmarés, reconocimiento que recibe con «una gran alegría»: «Guardo entrañables recuerdos del club y de sus competiciones».