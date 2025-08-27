El Gobierno central invertirá 900.000 euros para mejorar el CEAR

Leila Bensghaiyar Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

Casi un millón de euros para mejorar el Centro de Alto Rendimiento (CEAR)de Vela de Santander. En concreto, una inversión de 900.000 euros que relizará el Consejo Superior de Deportes y que se utilizarán para modernizar las instalaciones y espacios deportivos del edificio. Esta subvención llega tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para actuaciones de relevancia deportiva.

Así lo explicó ayer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a través de un comunicado, en el que también destacó que el centro «es un referente en la preparación de las clases olímpicas de vela y en la innovación asociada al deporte náutico».

Y es que las instalaciones, que se encuentran en el dique de Gamazo, son unas de las pocas dedicadas a esta especialidad deportiva en el estado español. «Hablamos de uno de los nueve centros de alto rendimiento que hay en España, uno de los cinco dedicados a la vela, y que desde 2018 es la sede de la Real Federación de Vela», añadió el delegado del Gobierno.

Para Casares, esta inversión «prueba la apuesta del Gobierno de España por Cantabria llevando a cabo todas las inversiones necesarias para modernizar y transformar las instalaciones de un centro deportivo de primer nivel». Asimismo, el delegado de Gobierno en Cantabria señaló que el Ejecutivo central «demuestra permanentemente su compromiso con Cantabria con grandes inversiones en infraestructuras, con pequeñas inversiones en municipios que transforman la vida de la gente como todos los proyectos de humanización de la red de carreteras del Estado o con proyectos como éste que mejorarán unas importantes instalaciones deportivas».

Origen

El Centro de Alto Rendimiento de Vela Prícipe Felipe tiene su origen en la Escuela de Vela de Santander, que en el año 1995 se convirtió en centro de alto rendimiento y en el 2007 pasó a ser también centro especializado en un proceso de crecimiento en el que resultó fundamental quien fue durante más de dos décadas su director, Jane Abascal. Ya entonces fue remodelado y ampliado para la celebración del Campeonato Mundial de Vela Olímpica del 2014.