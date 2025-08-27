El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El interior del CEAR de Vela acogió un acto el pasado 25 de octubre por su 25 aniversario. Juanjo Santamaría
Vela

El Gobierno central invertirá 900.000 euros para mejorar el CEAR

La subvención del Consejo Superior de Deportes se utilizará para modernizar las instalaciones y espacios deportivos del edificio

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:34

Casi un millón de euros para mejorar el Centro de Alto Rendimiento (CEAR)de Vela de Santander. En concreto, una inversión de 900.000 euros que relizará el Consejo Superior de Deportes y que se utilizarán para modernizar las instalaciones y espacios deportivos del edificio. Esta subvención llega tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para actuaciones de relevancia deportiva.

Así lo explicó ayer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a través de un comunicado, en el que también destacó que el centro «es un referente en la preparación de las clases olímpicas de vela y en la innovación asociada al deporte náutico».

Y es que las instalaciones, que se encuentran en el dique de Gamazo, son unas de las pocas dedicadas a esta especialidad deportiva en el estado español. «Hablamos de uno de los nueve centros de alto rendimiento que hay en España, uno de los cinco dedicados a la vela, y que desde 2018 es la sede de la Real Federación de Vela», añadió el delegado del Gobierno.

Para Casares, esta inversión «prueba la apuesta del Gobierno de España por Cantabria llevando a cabo todas las inversiones necesarias para modernizar y transformar las instalaciones de un centro deportivo de primer nivel». Asimismo, el delegado de Gobierno en Cantabria señaló que el Ejecutivo central «demuestra permanentemente su compromiso con Cantabria con grandes inversiones en infraestructuras, con pequeñas inversiones en municipios que transforman la vida de la gente como todos los proyectos de humanización de la red de carreteras del Estado o con proyectos como éste que mejorarán unas importantes instalaciones deportivas».

Origen

El Centro de Alto Rendimiento de Vela Prícipe Felipe tiene su origen en la Escuela de Vela de Santander, que en el año 1995 se convirtió en centro de alto rendimiento y en el 2007 pasó a ser también centro especializado en un proceso de crecimiento en el que resultó fundamental quien fue durante más de dos décadas su director, Jane Abascal. Ya entonces fue remodelado y ampliado para la celebración del Campeonato Mundial de Vela Olímpica del 2014.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  6. 6

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  7. 7 Noja se prepara para sus fiestas
  8. 8

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  9. 9

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  10. 10

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno central invertirá 900.000 euros para mejorar el CEAR

El Gobierno central invertirá 900.000 euros para mejorar el CEAR