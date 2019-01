Txikón: «La escalada a la montaña comienza antes de llegar» Álex Txikon, en Reinosa. / Blanca Carbonell El alpinista vasco Álex Txikon presentó la pasada semana en Reinosa la expedición para ascender al K2 en invierno BLANCA CARBONELL Reinosa Jueves, 3 enero 2019, 19:19

El alpinista vasco Álex Txikon es ya un habitual del escenario del Teatro Principal de Reinosa, donde, de nuevo de la mano del Club Tres Mares La Milana, presentó la pasada semana la expedición para ascender al K2 en invierno, hacia donde partió el viernes.

–¿Cómo fue la charla que impartió el pasado miércoles en el Teatro Principal de Reinosa?

– Fue una charla en tres partes en la que se intercalaron fotografías y algo de vídeo. En el primer bloque hablamos de una expedición a Pumori, en la que hicimos cumbre el año pasado, el 20 de enero; en el segundo bloque hice un repaso de toda mi vida en la montaña, y para finalizar hablamos del K2.

–¿Cómo han sido los preparativos de la expedición invernal al K2?

–Los preparativos han ido muy bien. Hemos tenido muchos frentes abiertos pero estoy muy contento porque las cosas han ido saliendo, aunque tampoco haya funcionado todo a la perfección.Lo estamos consiguiendo a base de mucho esfuerzo.

–¿Qué es lo que ha faltado en esa fase de preparación?

–Un poco de tranquilidad. Hubiéramos necesitado dedicarle un poquito más de tiempo a la montaña, porque la montaña la subes, no cuando estás allí. La escalada a la montaña comienza antes de llegar, con una buena planificación y una buena logística. Si estás viajando a haciendo otras cosas no tienes suficiente tiempo para dedicarle a la montaña.

–Ya ha intentado tres veces alcanzar esta cima en invierno y sin ayuda de oxígeno artificial. ¿Qué espera que cambie en esta ocasión?

–He intentado subir al K2 en invierno en el año 2004, 2011 y 2013. Lo que cambia es que esta vez vamos a una estación invernal.Somos un nuevo equipo de nueve escaladores, entre los que, además de mi hay otro español, Félix Criado, hay también cinco nepalíes y dos polacos. No es fácil configurar un equipo de estas características.Lo bonito ha sido como ha ido surgiendo todo.La época invernal es muy dura en el K2.

–¿Cómo le ayudará la experiencia adquirida en sus anteriores intentos?

–Es todo un bagaje de muchos años, muchos los kilómetros ya andados y el haber conocido muchas montañas te da margen para imaginarte las cosas, para mejorar, y también para saber donde está tu límite.

–¿Qué es lo más complicado de esta aventura?

–Lo primero va a ser llegar al campo base, que hay que tener la suerte de que note pille una gran nevada y te quedes allí colapsado. Después hay que saber que con llegar al campo base no está todo hecho, que pueden ocurrir mil incidencias y hay que intentar evitar todos esos males.Por último hay que tener en cuenta las bajas temperaturas a las que nos vamos a enfrentar y que el K2 es la segunda montaña más alta de la tierra.

–Últimamente se ha convertido en un habitual de los escenarios campurrianos, ofreciendo numerosas conferencias sobre sus expediciones. ¿Qué es lo que le atrae de esta zona?

–La verdad es que aquí hay buena gente, como los miembros del Club Alpino Pico Tres Mares La Milana. Me gusta que en Campoo hay mucha cultura de montaña, de escalada, de esquí, al contrario de otras localidades de España. Eso es lo importante. En ese ámbito hay personas que tienen mucho bagaje. También hay mucho corazón. Seguramente haya también mucho que mejorar, como en todos los sitios, pero yo creo que se están haciendo las cosas muy bien aquí porque la gente le pone mucho cariño.Eso es lo bonito. Por eso estoy muy a gusto aquí y no me importa coger el coche dos días antes de marcharme de expedición para venir a Reinosa.

–¿Cómo valora la labor que realiza el Club Alpino Pico Tres Mares La Milana?

–Pues para valorarla solo hay que poner un ejemplo.Traer a Reinhold Messner, con el coste que esto supone, tiene un valor importante. Llevan muchos años realizando una gran labor y se están adaptando también a los tiempos, a diferencia de otros clubs de montaña, algunos de los cuales han perdido fuerza.

–¿Cree que se ha mercantilizado en cierta manera el deporte de montaña?

–No. La montaña es para todos. Yo no soy nadie para juzgar porque si se hacen las cosas de forma organizada y ordenada todos tenemos cabida.