Potes acogerá la Copa FEDME de Escalada Urbana a finales de octubre Los días 25 y 26, la capital de Liébana será el escenario en el que se dispute esta competición abierta tanto a federados como aficionados. Las inscripciones están ya abiertas

Por tercero consecutivo, Potes acogerá la Copa FEDME de Escalada Urbana 2025, un evento que trasciende la actividad deportiva y se postula como una celebración popular, implicando a toda la población de Liébana. Las fechas en las que se disputarán las pruebas será el sábado 25 de octubre y el domingo 26, y ya hay más de 400 inscritos de toda España, repartidos en categorías senior (masculina y femenina) e infantil, que se divide a su vez en dos edades (de 7 a 9 años y de 10 a 12). Pero quienes no estén federados también pueden apuntarse, ya que la organización contempla una clasificación profesional y otra amateur.

Álvaro Munguía y Marta Pardo fueron los ganadores del certamen 2024, en categorías masculina y femenina, respectivamente, y en unos días podrán revalidar su título. Y es que la nueva edición de la Copa de Escalada Urbana 2025 ya está en marcha y, para participar, solo hay que apuntarse y llevar un 'crashpad' o colchoneta de protección. El certamen está abierto a todos, tanto federados como no federados, hombres y mujeres, adultos y niños, y se completa con actividades lúdicas, conferencias, rutas de senderismo por los alrededores…

La Copa FEDME de Escalada Urbana 2025 incluye dos competiciones oficiales: Copa de España de Velocidad y de Bloque, que se realizará en estructuras artificiales, como suele ser habitual; y Copa de Escalada Urbana, abierta también a los no federados y en la que los participantes afrontarán la ascensión de fachadas y muros emblemáticos de Potes; un aspecto llamativo que otorga a la competición un planteamiento más original y vistoso para el público.

La Copa de Velocidad y de Bloque se desarrollará en el aparcamiento de La Serna, en el centro de la localidad, tras la iglesia; incluye muros de Bloque y Velocidad, y es la tercera y última prueba oficial de la temporada 2025, puntuable para el campeonato. Por su parte, la Copa de Escalada Urbana se repartirá por diferentes zonas de la villa para que los participantes afronten la ascensión de muros y fachadas emblemáticas como la del ayuntamiento y la de la citada iglesia, entre otras. El top 3 profesional de cada categoría se llevará premios económicos, mientras que los mejores del resto entrarán en el sorteo de material deportivo y otros obsequios.

Pero, además, hay otras competiciones complementarias como el Lance a la piñata, pensada para los niños, y el de jamón, en el que los participantes adultos deberán escalar primero y saltar después para tratar de quedar colgados de una pata anclada al techo: quien lo consiga, se la quedará.

La organización corre a cargo de Vocento y El Diario Montañés, junto con la empresa especializada B3 Sportainment y la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y está apoyada además por entidades como Fundación Camino Lebaniego y Turismo de Cantabria, y empresas como Leapmotor y el aeropuerto de Santander (AENA), entre otros patrocinadores.

