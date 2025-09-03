El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de un hórreo en Liébana Roberto Ruiz
DMontaña

Los hórreos protagonizarán unas jornadas internacionales en Liébana

Especialistas, investigadores y vecinos analizarán estas construcciones tradicionales del 19 al 21 de septiembre

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:12

La Fundación Camino Lebaniego reunirá a investigadores especializados en hórreos, construcciones muy ligadas a los caminos de peregrinación, en las IV Jornadas Internacionales de la ... Cultura de los Graneros Elevados Tradicionales que se celebrarán del 19 al 21 de septiembre. Especialistas internacionales, investigadores y vecinos compartirán conocimientos, experiencias y relatos en torno a estas construcciones tradicionales que han acompañado la vida campesina durante siglos.

eldiariomontanes

