El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parque de la Marga es uno de los jardines urbanos en los que se sembrarán las semillas recolectadas. Antonio 'Sane'
DMontaña

Una jornada para recolectar semillas silvestres en la campiña costera de Santander

Será el próximo 20 de septiembre y todo lo que recojan los participantes se sembrará en los jardines de la ciudad

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:49

El proyecto 'Santander Capital Natural', liderado por el Ayuntamiento en colaboración con diferentes organizaciones, ha programado para el próximo 20 de septiembre una jornada divulgativa ... sobre la recolección de semillas silvestres. Se trata de una actividad de voluntariado en la que los participantes buscarán, recogerán y seleccionarán semillas silvestres en el entorno de la campiña costera, para poder utilizarlas posteriormente en la jardinería urbana de la ciudad. Expertos consideran que las especies de flora silvestre son las más apropiadas para la alimentación y reproducción de las fauna autóctona y silvestre, insectos, mariposas, aves, reptiles, anfibios y mamíferos que encuentran su sitio cuando se potencia la naturalización, por lo que son adecuadas para los jardines urbanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  2. 2 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  3. 3

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  4. 4

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  5. 5

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  6. 6

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  7. 7

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño
  8. 8

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    AENA adjudica a las cántabras Ambar y Celestia TST la red IoT de los aeropuertos españoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una jornada para recolectar semillas silvestres en la campiña costera de Santander

Una jornada para recolectar semillas silvestres en la campiña costera de Santander