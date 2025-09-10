Una jornada para recolectar semillas silvestres en la campiña costera de Santander

El proyecto 'Santander Capital Natural', liderado por el Ayuntamiento en colaboración con diferentes organizaciones, ha programado para el próximo 20 de septiembre una jornada divulgativa ... sobre la recolección de semillas silvestres. Se trata de una actividad de voluntariado en la que los participantes buscarán, recogerán y seleccionarán semillas silvestres en el entorno de la campiña costera, para poder utilizarlas posteriormente en la jardinería urbana de la ciudad. Expertos consideran que las especies de flora silvestre son las más apropiadas para la alimentación y reproducción de las fauna autóctona y silvestre, insectos, mariposas, aves, reptiles, anfibios y mamíferos que encuentran su sitio cuando se potencia la naturalización, por lo que son adecuadas para los jardines urbanos.

La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas, y el punto de encuentro se localiza en el aparcamiento del campo municipal de fútbol de Cueto. Es de carácter gratuito, pero requiere de inscripción previa.

Santander Capital Natural es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Santander que tiene como objetivo principal el refuerzo del papel de la red de zonas verdes urbanas en la conservación de la biodiversidad a escala local, potenciando los servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Para ello desarrolla una planificación estratégica que pretende contar con la participación ciudadana y la implicación de la sociedad santanderina. Este proyecto se prolongará hasta diciembre de 2025, y tiene como socios a SEO/BirdLife, la Asociación Amica, la Fundación para la Investigación del Clima y la Universidad de Cantabria. Además cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.