Mil voluntarios analizarán el estado de los ríos de Cantabria

Cerca de un millar de personas voluntarias del Proyecto Ríos participarán durante el mes de octubre en una nueva campaña de ciencia ciudadana para el ... estudio de los ríos de Cantabria. Mediante esta iniciativa, coordinada por Red Cambera, los grupos de personas voluntarias se encargarán de muestrear el estado de salud de distintos tramos fluviales distribuidos por el territorio cántabro. Para ello, contarán con formación y material específico para la inspección de ríos que les ayudará a conocer en detalle los ríos y riberas, así como a identificar y determinar los diferentes parámetros indicadores de su estado de salud.

Los grupos de participantes que colaboraran cada año en esta iniciativa son variados: familias, pandillas, asociaciones, centros de enseñanza, etcétera. Ellos mismos eligen libremente un tramo de río de 500 metros de longitud y toman datos relativos al agua (nivel, color, olor, temperatura, transparencia), el cauce (anchura, profundidad), las márgenes (estado y usos del suelo), afecciones (vertidos y residuos) y biodiversidad. También realizan un diagnóstico de su tramo a través del cálculo de índices relativos a la calidad biológica del agua y del bosque de ribera.

La importancia de la recogida de estos datos ambientales acerca de los ecosistemas fluviales radica en identificar tramos de ríos y riberas de gran valor natural y otros con retos ambientales con el objeto de trabajar en su conservación y mejora. Los datos recopilados en Proyecto Ríos sirven también como indicadores del impacto del cambio climático. Según los organizadores, recopilar dicha información supone un seguimiento de la evolución de los ecosistemas fluviales tanto espacial como temporal. Identificar los diferentes cambios que se van sucediendo en el medio podrá servir para anticipar los posibles impactos y consecuencias del cambio climático.

Los datos recabados

Cada año, con todos los datos obtenidos por las personas voluntarias, se elabora un informe visual y fácilmente comprensible. Dicho informe es difundido entre las diferentes administraciones públicas, diversos colectivos, personas voluntarias y ciudadanía, en general. Los principales resultados del año 2024 pueden consultarse en una infografía disponible en la página web de Red Cambera.

Proyecto Ríos cuenta con el apoyo del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. EL objetivo de este proyecto es fomentar el acercamiento de las personas a los ríos de Cantabria y su entorno. De esta manera, la sociedad puede conocer y valorar los ecosistemas fluviales e involucrarse en su conservación y mejora. Red Cambera es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2010 en Cantabria y trabaja con el objetivo de conservar la naturaleza. Además de impulsar Proyecto Ríos, desarrolla el proyecto Fluviatilis: custodia para la resiliencia junto a otras 4 entidades de ámbito nacional de custodia del territorio, y es socio del proyecto europeo NBRACER, que ofrece soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia climática regional del Atlántico.