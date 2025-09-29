El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Voluntarios recogen muestras de un río que serán analizadas. DM
DMontaña

Mil voluntarios analizarán el estado de los ríos de Cantabria

Red Cambera inicia una nueva campaña para conocer el estado de salud de distintos tramos fluviales de la región

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:34

Cerca de un millar de personas voluntarias del Proyecto Ríos participarán durante el mes de octubre en una nueva campaña de ciencia ciudadana para el ... estudio de los ríos de Cantabria. Mediante esta iniciativa, coordinada por Red Cambera, los grupos de personas voluntarias se encargarán de muestrear el estado de salud de distintos tramos fluviales distribuidos por el territorio cántabro. Para ello, contarán con formación y material específico para la inspección de ríos que les ayudará a conocer en detalle los ríos y riberas, así como a identificar y determinar los diferentes parámetros indicadores de su estado de salud.

