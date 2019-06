Maite Maiora y Diego Díaz, ganadores del Kilómetro Vertical de Fuente Dé

El día en Fuente Dé hacía presagiar un décimo aniversario por todo lo alto. El Kilómetro Vertical se ha convertido en toda una referencia en las carreras de montaña, y hasta este rincón de Liébana se han acercado cantidad de deportistas y curiosos que han animado desde primera hora de la tarde.

A las cinco en punto han cruzado el arco de salida los 50 corredores de la categoría femenina, cadetes y junior; y media hora más tarde, los 200 veteranos inscritos, demostrando por qué esta prueba es todo un referente. Animados por Depa, el mítico 'speaker' de este tipo de concentraciones, y con el 'Blanco y negro' de Barricada como banda sonora ha comenzado la cuenta atrás con la que han salido hacia la meta, ubicada en la zona de La Sierruca.

Pasadas las 17.40 horas han aparecido por la línea de llegada las tres primeras mujeres: Maite Maiora , del Raid Light; Ruth Croft; y Verónica Sánchez (Viafarma Zamora Trail AMZ). Como estaba previsto, Maiora ha sido la primera en cruzar la meta demostrando que está haciendo una temporada espectacular.

En la categoría masculina, Diego Díaz, del Club Liébana Sportiva, ha llegado en primera posición, mientras que Roberto Ruiz (Club Orza) ha llegado segundo, e Iván Cuesta, también del Club Liébana, ha sido el tercer clasificado. La niebla ha protagonizado los últimos metros de la carrera pero no ha quitado un ápice de ilusión y fuerza a ninguno de los participantes.

Galería. Verónica Sánchez, Maite Maiora y Ruth Charottel / Pedro Álvarez

Tras cruzar la línea de meta, Diego Díaz se mostraba muy satisfecho de su actuación: «La cerrea ha estado muy disputada. Roberto, Iván y yo hemos tirado juntos desde el inicio. Pronto Roberto e Ivan lograron unos metros de ventaja, pero me encontraba con buenas sensaciones y conseguí pasar a Iván en la zona de El Butrón, y a Roberto en el tramo de cuerda». El año pasado fue el segundo clasificado, a tan sólo dos segundos de la victoria, «en esta ocasión el triunfo no se me podía pasar» y se mostraba pletórico de haber ganado en casa, ya que este corredor es de Liébana.

Por su parte, Maite Maiora reconoció que este año le hacía «especial ilusión ganar la prueba» y eso que ha participado en cinco ediciones en las que, con ésta, ha ganado cuatro. Desde el principio fue en cabeza de carrera y muy cerca de ella iba Ruth, que ha quedado segunda. «He ido a mi ritmo y los bastones han sido decisivos en esta victoria», reconoció para recordar que en momento de la carrera «metió un poco de gas para probar a Ruth y ahí me di cuenta de que podía ganarla».