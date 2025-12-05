La Viorna Vertical Nocturna de Liébana cuelga el cartel de completo

La carrera La Viorna Vertical Nocturna 2025, que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Liébana, ha cerrado inscripciones al completarse el cupo de ... participantes, consolidándose como una de las citas deportivas de referencia en el calendario de trail running invernal del norte de España. Uno de los datos que destaca la organización de esta edición es el crecimiento de la participación femenina. Actualmente, un 25% de las personas inscritas son mujeres, una cifra que aumenta año tras año y que la organización valora como un indicador muy positivo.

Además, la carrera refuerza su impacto más allá del ámbito regional dado que un 40% de los corredores inscritos proceden de fuera de Cantabria, lo que confirma el atractivo del evento a nivel nacional y su capacidad para atraer participantes que descubren Liébana a través del deporte. La prueba se celebra el 13 de diciembre, en un periodo tradicionalmente de baja afluencia turística en la comarca. Uno de los objetivos principales del evento es la desestacionalización del turismo en Liébana utilizando el deporte como motor de dinamización económica en los meses de invierno. La carrera no es solo un reto deportivo, sino también una experiencia cultural y patrimonial. La edición 2025 rinde homenaje a uno de los grandes símbolos históricos de la comarca con el premio Báculo Camino Lebaniego, que recibirán los ganadores de las categorías masculina y femenina de la prueba. El galardón se inspira en la tradición de Santo Toribio, quien según la leyenda lanzó su báculo desde la Cruz de La Viorna, señalando el lugar donde más tarde se levantaría el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, epicentro del Camino Lebaniego.

Desde la organización destacan que La Viorna Vertical Nocturna «no es solo una carrera, es una forma de unir deporte, historia y territorio, mostrando Liébana desde una perspectiva diferente y auténtica». Con el cupo completo, una participación diversa y una fuerte proyección turística, la edición 2025 confirma que esta carrera nocturna de montaña «continúa creciendo, convirtiéndose en una herramienta real de promoción cultural y dinamización turística para la comarca». EL evento está patrocinado por la Fundación Camino Lebaniego.