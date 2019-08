El FIS acoge su primer espectáculo familiar, un concierto de flautas de pico de Windu Quartet q El cuarteto de flautas de pico, Windu Quartet, presenta hoy 'Under Construction' / FIS El cuarteto presenta una obra con una puesta en escena innovadora que ha logrado distintos premios y que recorre partituras y compositores desde el siglo XVI al XX GUILLERMO BALBONA Santander Martes, 20 agosto 2019, 07:15

Es diferente. Apuesta tanto por lo inusual de su formación como por la elección de su repertorio. Su objetivo: romper con la idea del concierto «al uso» ofreciendo espectáculos atractivos para todos los públicos. Windu Quartet, configurado por Eva Jornet, Marcel Leal, Eloi Fuguet y Miriam Encinas, es un cuarteto de flautas de pico que combina repertorio histórico y actual con una interesante y contemporánea puesta en escena.

'Under Construction', que presenta hoy en el Festival Internacional de Santander, su primera propuesta estrenada hace tres años, les supuso el elogio del público habitual de los conciertos de música clásica gracias a sus precisas interpretaciones, además de sorprender al público que busca nuevos formatos.

El Ciclo en Familia, pensado para facilitar el acceso a la música clásica a públicos de todas las edades, comienza así hoy con Windu Quartet. Para facilitar el acceso a las familias con niños, los precios se reducen a 5 euros para los menores de 12 años y a 10 euros para el resto de espectadores.

El cuarteto trabaja esa sonoridad tan característica del conjunto de flautas y la pone al servicio de todo tipo de partituras. No solo interpretan el repertorio histórico habitual para un conjunto de flautas de pico, sino que apuestan por la música contemporánea, las adaptaciones de música popular y la creación de bases de música electrónica. Así, recorrerán obras de Arvo Pärt (1935), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Tarquinio Merula (ca. 1590-1665), Chiel Meijering (Amsterdam, 1954), Matthias Maute (1963), Antonio de Cabezón (1510-1566) y Thomas Simpson (1582-c.1628). Windu es la única formación de flauta de pico estable en España que, a través de su espectáculo 'Under Construction', explora hasta límites insospechados las posibilidades expresivas de este instrumento. Compuesto por músicos con amplia formación y experiencia en otros campos escénicos y visuales, su innovador proyecto plantea un repertorio no solo de flautas de pico sino también de adaptaciones, «así como la introducción de otros instrumentos mezclados con bases electrónicas». Además sus montajes completan con proyecciones y escenografía, elevándolos al concepto de espectáculo total.

Según su director escénico, Iban Beltrán, «nos marcamos un solo límite: respetar la música. Que lo escénico no pasara por encima de lo musical. Que no dejara de ser un concierto, obviamente. Y nos centramos en la flauta de pico como piedra de toque. Así que 'Under construction' es la exploración de las posibilidades de este instrumento en todas sus variantes (más de 70, porque el despliegue en escena se hace con más de 70 flautas de pico). Y con unos músicos que rayan la excelencia como instrumentistas, pero también como performers.

'Under construction', finalmente, también opera en el espacio: «Para ser fieles a la propuesta de título, partimos de una página en blanco que se escribirá paulatinamente con la música, el movimiento, la tecnología y la imagen. Todo esto con el objetivo de tender puentes con el público para que se sorprenda de las posibilidades de la flauta de pico y de su repertorio. Que el público no quede indiferente», según precisa el director escénico.

El cuarteto participará también en el Ciclo de Marcos Históricos mañana en Rasines y el jueves en Suances. En estas dos actuaciones estarán acompañados en la percusión por Daniel Garay y presentarán un programa de música renacentista titulado 'Las danzas de la Reina Isabel I'. Aunque no tiene nada que ver con la estética de 'Under Construction', este espectáculo cuenta con algunos elementos escénicos característicos de Windu , caso de las proyecciones. En este programa, el cuarteto expone «un abanico de danzas lentas y rápidas, con los pies pegados al suelo y con saltos, con coreografías sencillas o complicadas, en grupo y por parejas. Junto al branle se encuentra la majestuosa pavana, la vigorosa gallarda, el alegre saltarello o la sensual zarabanda», explican los miembros de Windu.

En Familia continuará el viernes con la Compañía Etcétera, que presentará en el FIS 'La Caja de los Juguetes',espectáculo creado a partir de 'La boîte à joujoux', de Claude Debussy y André Hellé; 'The children's corner' y 'The Little negro' de Debussy. Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz se pondrán al servicio de una obra de referencia en el siglo XX que ha sido adaptada para los niños y las niñas de hoy.