Los actos del Día del Flamenco se trasladan al centro cívico de Cueto ante las previsiones meteorológicas

Se mantiene los horarios y todas las actividades

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:55

Las actividades organizadas por el Día Internacional del Flamenco para este fin de semana, que iban a ser en el Ayuntamiento, se trasladarán al centro cívico Juan de Santander, en Cueto, ante las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias y fuertes vientos.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se mantiene la misma programación, por lo que arrancará el sábado, a las 19.00 horas, con el estreno del espectáculo 'Entre versos y compás', de la Compañía Joven Cantabria Danza.

Por su parte, el domingo 16, a partir de las 11.30 horas, será la 'Gala flamenca de escuelas' con la que el diferente alumnado de algunas de las escuelas que imparten flamenco en Santander y Cantabria bailarán compartiendo sobre el escenario diferentes palos de este arte.

Las escuelas que participan este año son: Nueva Escuela, Alexmar, Carmen Martínez, Dantea, Olga Fuentes, Contratempo y Esencia Escuela de Flamenco.

Después, a las 17.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto en defensa del Flamenco a cargo de Diana Llanos, una joven cantaora de la región, aficionada y estudiosa del cante y de su historia. Para su lectura, estará acompañada por el piano de Felipe Borja Popín.

A continuación, el guitarrista Carlos Sánchez ofrecerá su último espectáculo 'El sonido de la vida', que llega a la ciudad tras viajar a Macedonia y Sarajevo a través del apoyo de la Embajada Española.

Esta jornada terminará a las 18.15 horas con una clase de iniciación al compás y al baile flamenco abierta a todos los públicos impartida por la bailaora Berta Morales y el percusionista Dani Peña, profesores de la sede oficial de la Escuela de Andalucía en Cantabria.

