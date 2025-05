Como apertura de la agenda musical, hoy sonarán gaita cántabra, tambor, rabel, pandereta, requinto y baile tradicional entre otros. Será en la fiesta de fin ... de curso de la Escuela de Música Tradicional de Santander, que se celebra esta tarde (19.30 h) en el colegio María Sanz de Sautuola.

Más tarde, esta noche, el compositor, cantante y armonicista de blues Chris O'Leary, considerado el heredero del mítico Levon Helm recalará, con bandan en Escenario Santander (20.00 horas).

Mañana, viernes, mañana continúan las jornadas de rap freestyle en Espacio Joven de Santander. Un evento competitivo que comienza a las 18.00 horas reunirá exclusivamente a artistas de Cantabria con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años.

También mañana, la Banda Municipal estará en la Plaza Porticada con el recital 'Música y Fuerzas Armadas' (19.30 horas).

Y en el Centro Cívico Juan de Santander, concierto de Buenviaje Dúo, (19.30 horas) y en la sala Rock Beer The New, el power trío tejano Jason Kane & The Jive, presentando su nuevo trabajo, 'Find Out for Yourself' (21.00 h).

Media hora más tarde, el televisivo Grison estará presentando 'En bucle', show en el que mezcla humor y música con versiones de míticas canciones, creado sólo con la ayuda de la voz (beatbox), en Escenario Santander (21.30 h).

En la Asociación Cultural Los Bancos de Atrás, de Unquera, Cordura presentará 'Noche Eterna' el viernes y el sábado (19.00 h) actuarán Karonte (death metal de Cantabria9 y Host (metal desde A Coruña).

Y para cerrar el viernes, conciertos de las bandas La Woman del Pelao, Llamando a Julia y Maceratum en la sala Niágara (21.30 h).

Y para comenzar el sábado, la librería Gil acoge a las 11.30 horas un recital de los alumnos del Conservatorio Jesús de Monasterio. Tres de ellos, la soprano María Serna y el barítono César Marañón, acompañados al piano por Melisa Cano, repetirán por la tarde (19.30 h) en el Ateneo de Santander.

Durante toda la jornada habrá fiesta en las instalaciones de Redneck Brewery, en Reocín, incluyendo los conciertos de Hendrik Rover y Los Míticos GTs (13.30 h), Folky Bros (15.30 h), Green River Tribute Band (17.30 h), Ritmo Vudú (19.30 h) y False Pretense (21.30 h).

El ciclo Música en la Plaza, que se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria, recibe el sábado a Adela Green Project 4.2. Banda formada por el contrabajista Iván San Miguel, el pianista Marcos Salcines, el saxofonista Javier San Miguel y ella misma, a la batería y voz.

Con su gira 'El clan de los lobos', centrada en los discos 'El clan de la lucha' y 'Tierra de lobos', la veterana banda Saratoga recala el sábado en Escenario Santander (20.30h).

A partir de la misma hora, en el Centro Cultural Eureka, Carlos Russell compartirá en directo los temas de su próximo EP, 'Todas esas cosas serias' e Isaías Rojo presentará 'Douce France', un viaje musical por la chanson francesa de ayer y de hoy.

En la sala Niágara, concierto de Mentaguay presentando temas nuevos desde las 21.00 horas. Y a partir de la medianoche, Trvzt cierra temporada con esta sesión que contará con Any Mello, Joton y Nulxx.

Como parte de su gira 'Génesis', Ésolon tocará junto a Zebra Maison en el Rock Beer the New (21.00 h) y el extremeño Julien Elsie actuará con banda (22.30 h) y una serie de canciones de tono intimista e introspectivo, codeándose con Lou Reed.

El domingo, sesión vermú con Bolas & los Bolardos en el Centro Social Smolny (13.00 h) y por la tarde, concierto de Dylan Leblanc, de la mano de Los Huesos de Portobello. Una de las dos únicas fechas del músico de Louisiana en España. (Escenario Santander, 21.00 h).