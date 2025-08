El Festival Internacional de Santander recuperó para su segunda jornada un escenario muy querido y añorado: el bello claustro de la Catedral de Santander. Tuvo ... un algo de magia convocar al público en ese lugar para escuchar un maravilloso concierto de flauta a cargo de Giovanni Antonini; y decimos lo de la magia porque al carácter alígero de la flauta del maestro milanés se sumó la ligera brisa vespertina que se deslizaba hasta el claustro y agitaba el árbol, generando un bisbiseo de hojas que parecía discurrir al unísono con los etéreos sonidos del concierto, ubicándonos en un improvisado 'locus amoenus'. Así pues, aplaudimos el rescate de este magnífico escenario –estaba lleno, por cierto– para la ejecución de obras delicadas y de pequeño formato como las que presenciamos anoche, dado que además la acústica acompaña.

'It's as easy as lying' es el título que Antonini quiso dar a su programa, haciendo alusión a un pasaje de 'Hamlet' en el que éste interpela a Guildenstern para que toque una flauta, y cuando éste afirma que no sabe, Hamlet le indica que es tan sencillo como mentir, aludiendo abiertamente al carácter falaz del personaje. Pero Guildenstern contesta: «No sabré sacarle ninguna melodía. Me falta el arte». Y, en efecto, qué fácil parece tocar una flauta, y qué difícil es en realidad (nada que ver con el aserto de Hamlet). Antonini hizo gala de sus mejores virtudes para demostrarlo en una noche única, en la que hizo alarde de la más pura verdad.

Puede parecer suicida plantear un concierto sustentado únicamente en semejante instrumento, pero Antonini despejó cualquier duda al respecto, atrayéndonos con maneras de elegante juglar que va desgranando los secretos de ese particularísimo sonido, primero desde una suerte de aulós de doble caña –empleado para acometer una preciosa pieza anónima del Trecento italiano, 'Isabella'– y después exhibiendo una espectacular colección de instrumentos, a cual más hermoso, a razón de uno por cada pieza de repertorio. Se sucedieron de este modo piezas de los Países Bajos del siglo XVII, y en particular esa composición del campanero ciego Van Eyck titulada no por casualidad 'El jardín de las delicias de la flauta', con preciosas ornamentaciones y una articulación prodigiosa. A continuación, viajamos hasta el París Rococó de la mano de Hotteterre, fabricante de instrumentos de viento para la corte de Luis XIV, de cuya mano brotaron cuatro delicados preludios para flauta de pico ('L'Art de Préluder', 1719) y una suite (la tercera del 'Primer libro de piezas', de 1715), que Antonini nos transmitió sin interrupciones y alternando dinámicas y exquisitos fraseos, sin traicionar el espíritu afrancesado aunque sobrio de las obras. Qué flautas divinas empleó el milanés para acometer seguidamente obras del prolífico Telemann, en particular tres de sus 'Doce fantasías para flauta' (1733), en las que mostró una capacidad pulmonar de ensueño para acometer contrapuntos asombrosos en un instrumento monódico y transmitir las emociones propias de la adaptación de las tonalidades de las fantasías (la menor, mi menor y si menor). Previamente, hay que decir, Antonini nos había regalado dos páginas orientales del compositor coreano Isang Yun, pertenecientes a sus 'Chinese Pictures', de 1993, recorridas por un etéreo ensimismamiento. Y al fin, se cerró el concierto con la única pieza de Bach compuesta para flauta, la difícil y virtuosística 'Partita en do menor BWV 1013' (original en la menor, 1713), con sus cuatro movimientos en suite, de los que Antonini exprimió al máximo su belleza polifónica y contrapuntística.

Fue muy aplaudido el maestro, y con razón, por el público congregado y seducido por tan singulares músicas, y en premio se nos obsequió con otra encantadora pieza italiana contenida en el mismo manuscrito de la British Library que custodia el 'Isabella' inaugural: 'Il Lamento di Tristano con la sua Rotta', asimismo del siglo XIV, 'istampitta' interpretada con un austero instrumento que nos fascinó con su dulzura y nos encandiló como solo puede hacerlo el más leve y libre cántico de un ave.