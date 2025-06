¿Se pueden meter armonías a lo Beach Boys en una pieza de teatro clásico? Así es. El músico cántabro Pablo Solo abre un ... nuevo frente. Intérprete, multiinstrumentista y productor, ahora se adentra en el universo del teatro musical. «Es mi primera incursión profesional en este mundo, pero comparándolo un poco con lo que hago habitualmente, es algo similar a lo que hago en el estudio de grabación, pero llevado a una obra teatral». Esto es; coger ideas de unas canciones y trasladarlas, «con arreglos, con voces», a este sector.

Y no es un universo cualquiera: debutará en este cargo en el Teatro Romano de Mérida, el próximo mes de julio. Concretamente el día 23, hasta el 27, con cinco funciones de 'Cleopatra enamorada' en el Festival Internacional de Teatro Clásico con una obra musical.

El origen del proyecto es, dice, «una carambola». Hace dos meses empezó a producir un disco a Pedro Macarro, músico y también productor de la obra con un texto de Florián Recio y dirección de Ignasi Vidal. «Vino con ideas de canciones, bases, me las presentó y a partir de ahí, voy haciendo el disco de arriba a abajo», explica sobre su método. Una vez terminado, «parece que quedó contento» y en la última sesión le preguntó qué planes tenía para el mes de julio, antes de ofrecerle sumarse al barco de Cleopatra.

El proyecto La obra Cleopatra enamorada', teatro clásico musical.

El equipo Pedro Macarro (productor), Florián Recio (autor), Ignasi Vidal (director), Shuarma (compositor), Pablo Solo (director musical), 14 actores y actrices y la orquesta.

Fechas Cinco funciones, del 23 al 25 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

La idea original del musical es de Macarro y hace un mes fue elegida para el Festival de Teatro Internacional que se celebra en la ciudad extremeña. Un margen corto. «Lo normal es prepararlo con ocho meses o así», explica Solo, quien de primeras dijo que no. Las producciones de cuatro discos, el suyo propio, tocar en la banda de Salto… «Si siento que hay un trabajo que no voy a poder hacer con solvencia, prefiero decirlo honestamente». La respuesta de Macarro fue: «¿De verdad vas a rechazar esto?». Lo mismo que le dijeron de forma unánime amigos y familia al comentarlo; «Estás loco si dices que no». Ahora, afirma, «Es una oportunidad grande a nivel profesional, pero es que ya solo estar ahí, tocando en el teatro romano…». No es una forma de hablar. En un montaje un tanto atípico, Solo estará sobre el escenario, sentado a la batería, dirigiendo a una orquesta que es una banda de rock en realidad. Con total libertad, ha podido seleccionar a la banda, formada por músicos con los que ha tocado previamente y cuya destreza conoce. La composición de las piezas ha sido un trabajo de Shuarma, compositor y vocalista de Elefantes.

Está siendo una carga de trabajo importante, pero era su meta desde el momento en que se trasladó a Madrid. Lo más complicado hasta el momento ha sido el hecho en sí de dirigir. «Como productor estoy solo, cojo las canciones y las voy llevando, en mi banda llevo la batuta dejando a los músicos explorar, pero aquí hay un elenco de actores que están esperando cada segundo las indicaciones». ¿Cuándo cortar la nota? ¿Cómo? «Es algo a lo que no me había enfrentado». Y el rol exige seguridad, porque cada orden se aplicará tal y como la exprese. «Estoy aprendiendo y es interesante».

Solo ha descubierto un mundo «loquísimo» en el que está todo «supercompartimentado», la parte que le resulta más difícil, acostumbrado, como músico a hacer de todo. Director, ayudante de dirección, coreógrafa, escenógrafo… en el teatro se van sumando roles con funciones delimitadas. «Ver cómo se construye desde cero una obra, interactuando, es increíble», explica. La libertad con la que cuenta para aplicar sus conocimientos, está siendo fundamental.

El resultado está funcionando. Tan bien que todo apunta a que no sea el último trabajo que haga en este sector. Dar pasos y subir escalones es para el cántabro «súper motivador». Suma y sigue.