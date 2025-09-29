La cantautora Idoia, cita del ciclo Excéntricos con su último disco, 'De amar y desandar' La programación de la Fundación Santander Creativa, que apuesta por artistas pocos convencionales pero cuyo talento es original, acoge el jueves en el Casyc UP a la cantante vasca

Una ecuación de folk, pop y sensibilidad define a la cantautora vasca Idoia que presenta el próximo jueves en Santander sus canciones. Protagoniza el ciclo Excéntricos con su último disco: 'De amar y desandar'. La programación de la Fundación Santander Creativa (FSC) organiza la nueva entrega de esta apuesta por artistas pocos convencionales pero cuyo talento es extraordinario y original. El jueves, día 2 de octubre, a las 19.30 horas, en Casyc UP tendrá lugar la actuación de la reconocida cantautora. Las entradas, a un precio de cinco euros, se pueden comprar en la web: www.unientradas.es

Idoia Asurmendi cuenta que siempre ha vivido rodeada de canciones. De hecho, esta joven artista comenzó a tocar el piano y a participar en diferentes coros como el Orfeón Donostiarra o el Coro Joven de Euskal Herria cuando tenía tan solo ocho años. Después continuó sus estudios de música y piano en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria y ofreció sus primeros conciertos como solista.

Con el boca a oído y sin publicar ningún tema, consiguió enlazar conciertos llamativos donde colgó el cartel de sold out en espacios tan emblemáticos como Jazzaldia, Museo Chillida Leku, o Centro Cultural Tabakalera… En 2019 recibió la Beca Kutxa Kultur y pudo grabar su primer disco, 'Ilun eta abar' (Oscuro y además), que publicó en 2021. En marzo de 2024 lanzó 'de amar y desandar', un segundo álbum integrado por ocho canciones que ella misma describe como «un hito importante» en su trayectoria, una forma de adentrarse en un capítulo íntimo de una artista que sabe combinar la delicadeza del folk contemporáneo con matices de pop intimista y una marcada sensibilidad poética en euskera. Grabado en los Estudios 'El Lado Izquierdo' de Dany Richter y producido por Sergio Valdehita y Carlos Sosa, su sonido orgánico, acústico, con sabor a tierra y válvula, presenta grandes melodías dirigidas por el piano pero también con muchos matices: «Acordeones contrabajos, vientos, cuerda». Vocalista, guitarrista, pianista y compositora, confiesa que su hermana mayor Bea Asurmendi es también música y hace carrera en tierras inglesas: «Ella fue la que me abrió el camino de la música cuando era pequeña». Idoia considera a Silvia Pérez Cruz, Silvio Rodríguez, Eñaut Elorrieta y The Beatles sus artistas de referencia.

'Excéntricos' prosigue en octubre, el día 23, con la presencia de Patrizia Laquidara, artista italiana poliédrica y brillante. Considerada una de las voces más intensas y singulares de la canción italiana contemporánea ,debutó en el certamen Recanati (hoy Musicultura) y recibió diferentes galardones: premio a la mejor interpretación, a la mejor canción y el de la crítica. En 2003 lanzó 'Indirizzo Portoghese' y ganó en el festival de Sanremo, el premio de la crítica. Su segundo disco, 'Funambola' (2007), producido por el guitarrista y cantante estadounidense Arto Lindsay y Patrick Dillett, ingeniero de sonido y ganador de cuatro premios Grammy, resultó seleccionado entre los cinco mejores del año. En 2011 publicó 'Il Canto dell'Anguana', un homenaje a las tradiciones venecianas. A lo largo de su carrera ha colaborado también con Ian Anderson –líder de la banda de rock Jethro Tull– y el escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Laquidara combina la música con otras disciplinas como el teatro, el cine y la docencia.