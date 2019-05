El FIB celebra en la sala Niágara sus veinticinco años de vida El Festival Internacional de Benicasim ha organizado catorce fiestas de presentación en diferentes ciudades nacionales, una de las cuáles tendrá lugar esta noche en Santander. Hablamos con dos piezas clave del evento sobre la evolución y el futuro de un festival histórico ÁLEX GÓMEZ MAGALDI Viernes, 31 mayo 2019, 13:12

Gustavo Navedo tiene un idilio con el Festival Internacional de Benicasim, desde que pisara por primera vez su recinto en 1998. Actualmente ejerce como Responsable de Comunicación del evento y ha vivido actuaciones históricas de bandas y artistas como Blur, Lou Reed o los Red Hot Chili Peppers, junto con ediciones en las que el evento estuvo inmerso en una grave crisis.

A principios de la década, el festival realizó una apuesta por el público inglés que no funcionó. «Tuvimos muchos problemas de financiación, no es ningún secreto». Aún siguen pagando las consecuencias de una mala gestión. «Hubo varias ediciones en las que los asistentes al evento fueron mayoritariamente ingleses, algo que ya no sucede, pero nos colgaron una etiqueta que nos identifica como un festival muy británico, de la que es difícil desprenderse», explica Gustavo.

El FIB renacía de manera inesperada hace cinco años, tras hacerse con su control Melvin Benn, figura clave en la industria musical británica. El empresario apostó por recuperar el público nacional perdido y abrir el festival a nuevas propuestas musicales.

En su veinticinco aniversario —que se celebrará en julio en la localidad de Benicasim en Castellón— pueden encontrarse desde formaciones inglesas de referencia como The 1975, hasta grupos nacionales como Belako, Cupido o Vetusta Morla, uno de los platos fuertes del evento: «Estamos hablando de un festival que se organiza en España y no tiene ningún sentido que haya grupos internacionales que sean más pequeños o tengan menos seguidores que Vetusta Morla y que sólo por el hecho de ser de fuera de nuestras fronteras tengan que estar por encima de ellos», deja claro Gustavo.

El público ha respaldado la apuesta y las cifras de asistentes no han dejado de crecer. «El año pasado tuvimos una media de 40.000 personas diarias durante las cuatro jornadas de conciertos. Eso sí, el récord siguen siendo las casi 60.000 personas que pisaron el FIB la noche en la que actuaron los Red Hot Chili Peppers en 2017». Con estas cifras, la organización tiene claro que ya no pueden crecer más. «En este momento creo que no hay sensación de agobio, sí que tenemos que seguir mejorando nuestra oferta musical, pero el recinto ya no da para más, si aumentaran los asistentes las cifras no serían manejables».

Fiesta de presentación

Desde la organización, han preparado catorce fiestas de presentación a lo largo de nuestro país, con motivo del aniversario del festival, una de las cuáles tendrá lugar esta noche en la sala Niágara, con una sesión DJ centrada en el cartel del evento y sorteo de entradas y 'merchandising'.

Según explica Sara García, organizadora de dichos eventos, «se trata de vivir un adelanto de los que significa estar en el festival». «Nunca habíamos hecho tantas fiestas de presentación, pero hemos decidido hacer algo diferente aprovechando los veinticinco años del festival». Considera que están «funcionando muy bien» y sirven para «fidelizar y crear expectación».

En las últimas semanas hemos tenido en Santander otras fiestas de presentación de diferentes festivales nacionales, como Palencia Sonora o Conexión Valladolid. Gustavo no cree que haya ninguna competencia, cada festival «tiene un público definido» y por ejemplo, desde Valladolid es normal que se haga publicidad en Santander «por cercanía».

Al final todo depende de cada festival. Gustavo, que también ejerce como Responsable de Prensa del festival Santander Music, señala que, al tratarse de un evento pequeño, aquí tomaron la decisión de no organizar este tipo de fiestas fuera de Cantabria, aunque «sí que se hace bastante publicidad en otras comunidades».