El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas de todas las edades disfrutan del concierto de Xoel López, ayer, en La Lechera. Alberto Aja

Ana Guerra y Xoel López, grandes protagonistas anoche

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:27

En los últimos días, si hablamos de música, la oferta de La Patrona venía hilando noches y conciertos sin que el público –sobre todo el ... joven– tuviera que elegir entre escenarios. Eso se acabó ayer con el comienzo del último fin de semana de fiestas, cuando Torrelavega desplegó lo mejor del catálogo y, de forma irremediable, las grandes citas se empezaron a solapar. Ayer seguro que hubo debate en más de un grupo de amigos. ¿Ana Guerra en el Bulevar o Xoel López –y todo el cartel del SoundCity– en La Lechera?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ana Guerra y Xoel López, grandes protagonistas anoche

Ana Guerra y Xoel López, grandes protagonistas anoche