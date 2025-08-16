Ana Guerra y Xoel López, grandes protagonistas anoche

En los últimos días, si hablamos de música, la oferta de La Patrona venía hilando noches y conciertos sin que el público –sobre todo el ... joven– tuviera que elegir entre escenarios. Eso se acabó ayer con el comienzo del último fin de semana de fiestas, cuando Torrelavega desplegó lo mejor del catálogo y, de forma irremediable, las grandes citas se empezaron a solapar. Ayer seguro que hubo debate en más de un grupo de amigos. ¿Ana Guerra en el Bulevar o Xoel López –y todo el cartel del SoundCity– en La Lechera?

Separados por medio kilómetro de distancia, ambos artistas fueron los que capitanearon la oferta musical de anoche en Torrelavega. Guerra, a las 22.00 horas; López, desde las 22.30 horas en los jardines de la antigua Feria de Muestras; y en el medio, el público, entre los cuales seguro que hubo alguno que quiso asistir a ambos recitales. Complicado, pero no imposible. Y menos aún tras pedírselo a la virgen al mediodía. «Pa' fuera lo malo», «en mi vida nada malo», que rezaría Ana Guerra en su 'hit' de hace ya unos años de la mano de Aitana.

Ampliar La cantante Ana Guerra, ayer, en el Bulevar Demetrio Herrero.

Ha llovido un rato desde entonces, pero la exconcursante de Operación Triunfo sigue haciéndose valer en el panorama nacional y presentando nueva música periódicamente. Con un sonido pop y letras de lo más personales, la cantante canaria lanzó esta pasada primavera un sencillo llamado la 'La Llama'. Más de uno de los que fueron a verla ayer al Bulevar Demetrio Herrero se sabría toda la letra, seguro.

Ampliar Xoel López, cabeza de cartel ayer en el SoundCity.

Los ecos de Guerra seguro que llegaban hasta los jardines de La Lechera, donde a las 22.30 horas, media hora más tarde, comenzaría el concierto de Xoel López. Este, un peso pesado de la escena independiente iberoamericana, llegó al Torrelavega SoundCity con su característico sonido pop-rock, impregnado de viajes, experiencias y letras que suenan prácticamente a diario personal. Otro concierto para cantar y dejarse la voz en cada canción.

Ambos recitales, tanto el de Guerra como el de López, se desarrollaban sin incidencias sobre las tablas del Bulevar Demetrio Herrero y el SoundCity al cierre de la edición de este periódico. En La Lechera, tras López, el cartel prometía luego la llegada de Ladilla Rusa, conocidos por su sonido alternativo y lleno de humor, costumbrismo y fiesta.