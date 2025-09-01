DMúsica * Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

Una fiesta, para serlo de verdad, debe tener música. Así, el jueves, el ciclismo será protagonista, coincidiendo el paso de la Vuelta a España por la comunidad y la presentación de la Vuelta a Cantabria.

Será en Sarón, en el aparcamiento de la estación de autobuses, a partir de las 19.30 horas. El cantante recalará en el evento con su 'Tour Extravaganza'.

Nacido en Barcelona en 1985, y afincado en Santander, el cantautor comienza su carrera artística de forma profesional en 2014 lanzando 'Mentiras', una canción de corte techno acompañada de una impactante imagen glam que le acompaña hasta la actualidad.

Mikan cuenta con tres discos en formato físico en el mercado así como sus correspondientes videoclips y vídeo lyrics que acumulan más de 3.000.000 de reproducciones en plataformas digitales.

Involucrado en el mundo del arte, el diseño, la imagen y la música, el artista residente en Santander, dio el paso poniéndose en manos de profesionales para situarse con sus lanzamientos a nivel nacional, con unas características muy definidas, que rompiesen con todo lo establecido, uniendo una imagen transgresora a música electrónica y pop rock.

En 2024 lanzó 'Espectral', una canción distribuida por Universal Music Spain que se posicionó rápidamente alcanzando más de 500.000 reproducciones. Mikan fue invitado a dar las campanadas de Santander preparando a la par el lanzamiento en vivo y en primicia de su nuevo videolyric y single 'Enlluernat' en Los40. El sencillo le posicionó a nivel nacional en las principales listas llevándole a recorrer los platós y radios de Metrópoli de Radio4, Los40, Betevé, RNE, Canal Fiesta, EsRadio, Culturas2 entre otros.

Tras 'Salvaje', una canción destinada en exclusiva a su candidatura al Benidorm Fest, el artista se encuentra realizando la promoción de su último lanzamiento, 'Tres Corazones', consolidando así un tema de estricta actualidad conservando su personal esencia y lo que es más importante el penúltimo single antes de cerrar su 4º disco de estudio 'Extravaganza'.