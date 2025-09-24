El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cantante cántabro Rulo. Roberto Ruiz
DMúsica

Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»

El músico cántabro interpretará un repertorio exclusivo acompañado de «familia y amigos» en lo que será su único directo en España en 2026

José María Gutiérrez

José María Gutiérrez

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:41

Rulo ofrecerá el próximo 17 de enero un concierto muy especial en el Palacio de Deportes de Santander para cerrar la gira que viene protagonizando ... los dos últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  9. 9

    «Los de Cueto éramos peleones»
  10. 10

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»

Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»