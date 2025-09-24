Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»
El músico cántabro interpretará un repertorio exclusivo acompañado de «familia y amigos» en lo que será su único directo en España en 2026
Santander
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:41
Rulo ofrecerá el próximo 17 de enero un concierto muy especial en el Palacio de Deportes de Santander para cerrar la gira que viene protagonizando ... los dos últimos años.
Aunque estaba previsto que la última cita de la gira eléctrica fuera en París y la teatral en Madrid, ambas este otoño, el músico cántabro confiesa que ha sentido la necesidad de poner fin a esta etapa en casa, en su tierra, y de ahí la concepcion de este concierto en Santander.
Una cita excepcional con un repertorio único, una escenografía creada exclusivamente para este concierto, un cartel muy simbólico y una Contrabanda que contará con «sorpresas» muy vinculadas a la vida del creador reinosano.
Con decir que Rulo ha denominado al concierto como «Familia y amigos», los aficionados se pueden hacer una idea de sus intenciones… Además, será el único concierto de Rulo en España en 2026, antes de dar un paso al lado para escribir su segunda novela, concebir las canciones de su siguiente disco y reencontrarse con los aficionados que cuenta al otro lado del Atlántico.
Las entradas, a precios populares, se ponen a la venta este jueves a las 12.00 horas a través de la página web ruloylacontrabanda.com.
