Crítica | Soundcity Torrelavega

Xoel López, atemporal y rabiosamente moderno

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:30

De nuevo mucha expectación y gran afluencia de público en la segunda jornada del Torrelavega Soundcity, que este viernes contaba como cabeza de cartel con ... un personaje mayor del panorama independiente nacional, un Xoel López cuya figura no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas, con el pequeño milagro de romper la barrera generacional, lo que hace que congregue a espectadores de un amplio abanico de edades.

