El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las mejores imágenes del concierto de Rulo en el Castillo de Argüeso.

Ver 8 fotos
Las mejores imágenes del concierto de Rulo en el Castillo de Argüeso. Luis Palomeque

Confidencias entre montañas

Rulo abrió su trilogía de conciertos en el castillo de Argüeso con un directo sumamente emotivo que cautivó al público que abarrotó el aforo

José María Gutiérrez

José María Gutiérrez

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:22

Cuando el concierto encaraba de forma definitiva su recta final, Rulo se dirigió al público para decirles que quizás dentro de unos años, en alguna ... sobremesa, recordarían esta cita. Sería un maravilloso síntoma de lo que acababa de suceder en la noche de este jueves en el castillo de Argüeso. Y, realmente, será complicado no hacerlo, porque lo vivido anoche entre las montañas de Campoo fue algo mágico, cómplice, sumamente emotivo, tan cercano que las canciones se convirtieron en caricias, en confidencias a cielo abierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Confidencias entre montañas