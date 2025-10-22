Electric Black abre hoy las seis Rock Nights de Escenario Santander

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:19 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Las Rock Nights, una experiencia de club que incluye seis noches de rock, blues, funk y soul, desde este mes hasta marzo de 2026, se ponen en marcha hoy en Escenario Santander. La propuesta comienza con Electric Black, hard rock británico con influencias de AC/DC y el espíritu del rock de los 70.

Inspiradas en los clubes de Las Vegas, con las Rock Nights Escenario Santander subraya la importancia de apoyar la cultura de sala y los conciertos de pequeño formato. Las siguientes citas serán el 2 de noviembre con The Rubinoos y Vibeke Saugestad, una propuesta con pop rock clásico con esencia californiana y energía escandinava; el 5 de noviembre con Lord Bishop, el 'Jimi Hendrix moderno'; el 15 de enero, con Soul Survivors; el 3 de febrero, con Winter Blues Band; y el 22 de marzo con The Summit, rock americano. El aforo está limitado a 200 personas y el ciclo tiene un precio especial de 30 euros las seis noches.

La programación de Escenario, en Las Llamas, prosigue el viernes con Santero y Los Muchachos. Uno de los conciertos más esperados del otoño, mezcla de rock reposado, armonías vocales y letras cuidadas. En plena gira nacional, el grupo valenciano está a punto de colgar el cartel de entradas agotadas, consolidándose como una de las bandas más interesantes del panorama nacional actual.

El próximo sábado día 25 es el turno de Luis Cortés. El artista presentará su disco 'Corazón Negro', una obra que fusiona raíces mediterráneas y urbanas con gran personalidad. Luis Cortés es uno de los nombres que mejor representa la nueva generación de músicos que combinan autenticidad, talento y conexión directa con el público.

Finalmente el domingo Escenario ha programado la presencia de We Are Scientists (EE. UU.). Cierre de lujo con los neoyorquinos, una de las bandas más queridas del indie rock internacional. Con una trayectoria repleta de hits como After Hours o The Great Escape, el grupo ofrecerá una fecha exclusiva en Santander presentando su nuevo trabajo.

Nueva cita de Excéntricos

Patrizia Laquidara, una de las voces más intensas y singulares de la canción italiana contemporánea, actuará mañana, a las 19.30 horas, en Casyc UP dentro del ciclo de conciertos Excéntricos, una iniciativa de la Fundación Santander Creativa que apuesta por artistas poco convencionales pero cuyo talento es extraordinario.

Laquidara estudió canto en la Accademia Universo Arte y obtuvo una beca en la Scuola di Mongol para formarse en música popular. Debutó en el certamen Recanati (hoy Musicultura) y recibió diferentes galardones. En 2003 lanzó 'Indirizzo Portoghese' y ganó en el festival de Sanremo el premio de la crítica Mia Martini y el premio Alex Baroni. Su segundo disco, 'Funambola' (2007), producido por el guitarrista y cantante estadounidense Arto Lindsay y Patrick Dillett (ingeniero de sonido y ganador de cuatro premios Grammy), resultó seleccionado entre los cinco mejores del año por el Premio Tenco. En 2011 publicó 'Il Canto dell'Anguana', un homenaje a las tradiciones venecianas.

A lo largo de su carrera ha colaborado también con Ian Anderson (líder de la banda de rock Jethro Tull) y el escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Laquidara combina la música con otras disciplinas como el teatro, el cine y la docencia en el Conservatorio Marenzio de Brescia.