Laura Pérez Robledo Santander Martes, 5 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

Tiembla, Torrelavega. Porque este viernes, 8 de agosto, Beret (Sevilla, 1996) hará suyo el festival Vive la Feria en los Jardines de La Lechera a las 20.00 horas. Nominado al Grammy Latino por su disco ‘Prisma’ (2019), el cantante de pop en español está más que familiarizado con el éxito. Pero esto no se traduce en su manera de conversar al otro lado del teléfono. Su modestia y sinceridad se hacen notar enseguida. El artista pondrá banda sonora a la ciudad cántabra como parte de su última gira. La noche promete.

—No es su primera vez aquí. ¿Cómo es la acogida por parte de los fans norteños?

—Brutal. Todas las veces que he venido ha sido increíble porque la gente del norte te va avisando por redes sociales de que van a estar ahí. Te envían los carteles, cómo están escuchando las canciones horas antes del concierto… o sea, que la 'vibra' ya se siente a pesar de que falte un poquito. La verdad es que me alegro siempre de venir para acá.

—De YouTube a escenarios como el del Arenal Sound. Cuando comenzó, ¿esperaba tener tanto éxito?

—Para nada, de hecho yo ni empecé (se ríe). Un amigo subió una canción mía sin yo saberlo. Esa canción empezó a ir súper bien y yo ni sabía que estaba publicada, así que imagínate. Yo no quería ser cantante, quería estudiar psicología.

—Publicó su primer vídeo hace 11 años. ¿Qué le diría a su ‘yo’ de 2016?

—Le diría que esté más tranquilo, que no dé las cosas por hecho. Porque cuando yo empecé, por suerte y por mala suerte, todo iba muy bien. Pero en ese momento no estaba viviendo tanto en el presente, sino que estaba preocupado por el futuro. Hay momentos que no disfruté tanto. Porque claro, era un niño. Empecé con diecisiete años y ya tengo veintinueve, en aquel entonces no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Así que le diría que fuera con más calma.

—Las redes sociales facilitan las cosas a nuevos artistas. ¿Cree que su carrera habría sido diferente de no haber dispuesto de estos medios?

—Sin duda. Ya solo por toda la gente que me sigue desde Latinoamérica y otros países. Habría tenido que ir para allá y convencerles (se ríe). Así que para mí ha sido clave, sin duda.

—Ahora, muchos hablan de una “saturación de artistas emergentes”. ¿Considera que el sector está en crisis?

—No, yo creo que al revés. Hay mucha música, mucha gente componiendo y creando. Creo que hay más festivales que nunca en España, es una locura. La gente está súper activa y se están llenando muchísimos sitios.

—Usted dista de ser un artista emergente. Acumula éxitos. Pero seguro que hay algún sueño que le queda por cumplir.

—Me encantaría poder cantar en un Wanda Metropolitano, en un estadio que se llene de gente que me sigue. He cantado en festivales y eventos, pero me gustaría un concierto de gran escala que se llenase entero solo por mí.

—Se le conoce mucho por ser cantautor. ¿Qué valor tiene para usted el proceso de composición?

—Todo. Creo que soy más compositor que cantante. El hecho de crear música me parece algo súper importante porque da un sello de identidad brutal. Quiero que la gente, aparte de mi voz, se acostumbre a mi forma de componer. Cuando eso se vuelve tu sello te vuelves imparable. Porque al final, da igual qué hagas o de qué forma lo hagas, si la gente se queda con tus letras y es capaz de identificarse con ellas, puede pasar el tiempo que eso siempre estará ahí.

—Con tantos millones de oyentes y seguidores acumulados en plataformas, ¿cómo compagina su vida laboral con su vida personal?

—A veces me para gente y me agradece la música que hago. Soy una persona que por suerte no tiene ‘haters’, no tengo personas que me paren y me digan barbaridades. Así que mi vida es completamente normal, no me limito absolutamente nada. Lo único eso, que a veces la gente me para, pero tampoco cambia tanto mi día a día (se ríe).

—Sube 'vlogs' y se toma tiempo para interactuar con fans. ¿Cómo de importante es para usted mantenerse ‘real’ en ese sentido?

—Muchísimo. Todo lo que hago, especialmente con los video blogs, es para que la gente sea capaz de verme tal y cómo soy. No hay filtro. Es un cámara que va conmigo siempre y que graba absolutamente todo lo que hago, sin ningún tipo de guion ni nada. Yo voy improvisando, voy contando y voy diciendo lo que se me ocurre en el momento. Así la gente puede conocerme fuera de las canciones.

—La conexión con los fans es fundamental. ¿Algún encuentro que le haya impactado?

—En Latinoamérica viven todo con mucha intensidad. Ha habido veces que he ido, por ejemplo, a Argentina, Colombia o México y siempre hay gente que va al aeropuerto a recibirme, que se queda en la puerta del hotel durante horas, o que hace cola en los conciertos también durante horas. Es brutal.

—¿Y qué hay de las locuras? Seguro que le ha tocado vivir más de una…

—(Se ríe) Sí, bueno, hay cosas. Me he cruzado hasta personas de Oviedo en la puerta de un hotel de Argentina que venían a verme. Hace poco di un concierto en Granada y vino un grupo de Miami que viajó solamente para el concierto. ¡Es que puedo contar tantas! También personas que están muy enfermas, muy malitas, y que lo último que quieren hacer es que les cante y les conozca, o gente que está fatal psicológicamente y que me habla y me agradece…

—Participa a menudo en programas como 'La Voz Kids'. ¿Qué consejo le daría tanto a esos jóvenes como a quienes, desde casa, desean dedicarse profesionalmente a la música?

—Les diría que no escuchen tanto lo externo. Que se den cuenta de que generalizar una opinión que se recibe es un fallo enorme. A lo mejor estás enseñándole una canción a una persona a la que no le cuadra y acabas pensando que no vales para cantar o para componer, cuando en realidad lo que ha pasado es que has estado enseñándole a la persona equivocada la canción equivocada. Creo que lo importante es tener una identidad y un sello, más que cantar bien. Te lo digo en serio, porque el tema de la voz… Hay gente que canta súper bien, y eso es admirable y una locura, pero en mi opinión tener identidad es mucho más importante que la técnica. Porque al fin y al cabo, expresar no tiene que ver con la técnica vocal, sino con lo que uno es capaz de pensar.

—¿Alguna sorpresa a la vista en lo que queda de año o es ‘información clasificada’?

—Pues mira, a finales de año sacaré un disco. Pero estoy preparándolo todavía. Es decir, todo lo que es el arte, lo que tiene que ver con los masters de las canciones y demás… Pero para fin de año lo tenéis.

—Su último disco, ‘Resiliencia’ (2022), tuvo varias colaboraciones. ¿Veremos más temas en solitario en el próximo álbum?

—En este disco, si no recuerdo mal, creo que hay solo dos colaboraciones. En ‘Prisma’, por ejemplo, colaboré con Melendi, Yatra, Alborán… Aquí serán menos. Para mí es el mejor disco que he hecho nunca, por la calidad en general de las canciones.