«Hemos funcionado siempre a golpe de ventrículo»

Jorge Martí, compositor y voz de La Habitación Roja está viendo cómo su vida ocupa metraje en el cine a través de un documental que recoge su experiencia a caballo entre España, donde trabaja como músico y Noruega, donde vive con su familia y ejerce como enfermero. Este sábado estará en Santander con su banda, que cumple 22 años de carrera y la primera de esas dos facetas. Vienen a presentar 'Memorias' (M. Pillow, 2018). En su «mejor momento musical», su directo es un compromiso para «transmitir emociones y una experiencia real en estos tiempos virtuales».

- De pronto se ha convertido en una cara habitual en el prime time de los telediarios. ¿Cómo está viviendo la repercusión de 'In the Middle of Norway'?

- Es, cuanto menos, chocante. Hemos salido antes, pero esta vez es distinto, porque es un proyecto pequeño pero ha tenido una respuesta increíble. Este reportaje-retrato aborda mi estampida doble y ahora lo llevo con sentimientos encontrados.

- ¿Por qué cree que ha generado ese efecto?

- Creo que lo mismo que a Mia Salazar(directora del documental), ha llamado la atención la historia, porque tiene muchas aristas. Está llena de contrastes; nadie imagina que una persona pública que lleva una vida de 'éxito' tenga tantas cosas desconocidas. Es una historia potente. A mí me da un poco de pudor hablar de eso y nunca se ha pensado como una promoción del grupo ni nada similar, aunque compañeros de agencias lo ven y creen hacer una campaña así es casi imposible. Es algo espontáneo, como lo es la historia en sí. Las cosas de verdad, hechas con amor, de repente funcionan.

- Entender de dónde vienen las canciones ayuda a situarlas

- Mucha gente venía a decirme que, tras ver el documental, las canciones toman otra perspectiva y más profundidad. Creo que al final nuestro grupo, como mi vida personal, es una gran historia de amor, en este caso de amor a la música.

- Ha utilizado la palabra «aristas». ¿Es un atributo que podría ponerse a este grupo?

- Siempre he pensado que no hacemos canciones que sean la alegría de la huerta, pero hemos sido un grupo con mucha empatía con el público. Le cantamos a nuestros propios males y al escucharnos se sienten acompañados. Hemos sido más bien melancólicos. Cuando haces una canción o un disco todo está planteado desde la más absoluta honestidad, sin estrategia. Se cuentan las historias y llegan o no.

- Este disco se llama Memoria. ¿Qué hay en la memoria de la banda?

- En general estamos hechos de recuerdos. La memoria es el alma. Si uno piensa cómo funciona el cerebro y cómo el aprendizaje, todo lo que aprendes te define; tus fobias, tus miedos...Al final cada vez que haces algo, en eso se manifiesta tu historia emocional y personal y está directamente relacionado musicalmente y como ser humano. Todo va creando un poso que se manifiesta en cómo uno es. Trabajo con pacientes que carecen de recuerdos. Son personas perdidas. No recordar nos lleva a cometer errores, tropezar varias veces con la misma piedra. Son como nuestro salvadidas. Para nosotros era muy importante tener en la memoria por qué La Habitación Roja es como es. Tiene que estar presente en este disco.

- En ese juego de recuerdos, versionaron canciones de otras bandas (Para ti Vol.2). ¿Por qué?

- Las versiones se hicieron desde el más absoluto respeto. El objetivo de 'Para ti' era recuperar canciones que formaban parte de la memoria musical de este país y acercarlas a nuestro público actual. Creíamos que algunas tenían que ser rescatadas. No se trata solo de hablar en clave de nostalgia. Somos un grupo que siempre ha vivido de su presente. Es importante tener en cuenta ese background para avanzar hacia el futuro.

«Está bien ser autocríticos pero aquí somos muy de crucificar a nuestros mayores muchas veces hasta límites insospechados»

- Ahora que se utiliza tanto el concepto de memoria política y socialmente, ¿cómo definimos la que se aplica a lo musical?

- España es un país a veces desmemoriado. Mi experiencia en Latinoamérica, por ejemplo, es que a sus ídolos, a sus estrellas se les respeta muchísimo de por vida. Está bien ser autocríticos pero aquí somos muy de crucificar a nuestros mayores muchas veces hasta límites insospechados. Hasta con cierto tono de burla hacia gente que ha hecho cosas increíbles. En ese sentido somos un poco faltones a veces. Por otro lado, si funcionas... será que te lo has ganado.

- El esfuerzo también tiene su papel en ese logro

- Nada pasa porque sí, eso también. Hay gente con más talento y con menos. Es algo un poco de la tradición judeocristiana, supongo. Como que merecerte algo va a hacer que te pase sin más. Pero la historia está llena de gente que no lo merece, toma atajos y lo consigue. Nosotros tenemos una moral bastante exigente y siempre hemos intentado funcionar creyendo en lo que hacemos. En la música es importante el talento y la obstinación.

- ¿Y ustedes han sido obstinados en este cuarto de siglo de carrera?

- Hemos apostado por una idea romántica e idealista y por seguir adelante con ello. El camino también es lo importante. Siempre destaco la ilusión y la capacidad de emocionarse de La Habitación. Eso no se puede fingir. Cuando hacemos una canción lo hacemos porque lo sentimos así.

Las cacnciones 1. Nuevos Románticos 2. Líneas en el cielo 3. Madrid 4. La última noche del año 5. Berlín 6. Estrella herida de la muerte 7. Algo de verdad 8. Nada cambia 9. Desde aquí 10. No fueron tiempos para enmarcar 11. En días como hoy 12. Quién eres tú

- En 2001 cantaban que ya no había emoción hablando de la radio. 17 años después, cuando la música llega por otro soportes, ¿qué piensan?

- Pienso que la emoción está en uno mismo. Está claro que cuanto más apoyo o más promoción tengas, más te conocerán, pero, al final, cuando conectas con la gente es porque compartes un determinado tipo de sensibilidad. Cuando te enamoras de alguien o alguien te ve con otros ojos distintos a los tuyos, esos ojos son los que te hacen ser percibido de una forma u otra. Creo que la cuestión importante es hacer las cosas conforme a cómo las sientes sin hacer daño a nadie.

- ¿Asumir los errores es parte de aprendizaje realizado?

- Sí, esa es una de las lecciones que hemos ido adoptando. Siempre fuimos prometedores con grandes expectativa, pero hemos hecho el camino un poco en plan Quijotes. Una veces con gigantes y otras con molinos. Nos hemos equivocado pero siempre hemos aprendido. Cambiaría cosas, claro, pero entonces no teníamos la experiencia ni los medios de hoy. Hacías las cosas con mucho corazón. Hemos funcionado siempre a golpe de ventrículo.

- ¿Es el precio de mantener la coherencia con uno mismo?

- Sí, siempre hemos intentado ser coherentes. Que trascienda algo más que la parte mercantil. Hacer música para la gente es un acto de amor hacia lo que haces y hacia los demás.

- Los 'Nuevos Románticos' (una de las canciones del disco) ¿son ustedes?

- ¡Claro, claro! Siempre ha habido un gran componente romántico en nuestro grupo. La gente romántica es la que ha abierto brechas y ha hecho avanzar a la civilización. Van a por su sueño. Con 20 años éramos unos infelices con una furgoneta, buscando pensiones.. Eso es porque hay un gran componente romántico.

- Y sin embargo dicen que cuando la música empezó a funcionar, todo se complicó aún más

- Realmente es curioso porque cuando montas un grupo, quieres que te contraten, y ni siquiera piensas en ganar dinero, solo en seguir adelante. Cuando empieza a funcionar te vas dando cuenta de la burocracia que lo rodea y es un baño de realidad. Es como cuando iba a rehabilitación por una hernia discal y tenía que hacer tantas cosas que ¡casi prefería que me doliera! Creo que es bonito los grupos que consiguen mantener ese punto amateur y naif. Cuando lo pierdes, todo se hace más feo y más duro. Si te acomodas, al final sale a la luz.

«Hacer música para la gente es un acto de amor hacia lo que haces y hacia los demás»

- ¿Trabajar con Paco Loco como productor también ha sido una novedad en ese sentido de recuperar la ilusión?

- A Paco lo que más le impresionó es que un grupo con 22 años de carrera afrontaba el trabajo como un grupo novel. «En la vida me ha pasado esto», decía. Somos un grupo de gente entusiasta y como él también lo es, nos lo hemos pasado muy bien y hemos probado muchas cosas. Él también está muy orgulloso del disco.Creo que dentro de unos años seguirá teniendo validez. Hacer discos atemporales es la meta.

- En esta charla se ha repetido la palabra amor.

- Vivimo tiempos de odio. Aunque suene un poco hippie es de las pocas cosas que quedan. Hacer algo por amor siempre va a funcionar.