«Seremos leyendas cuando llevemos tantos años como los Rolling Stones» Desde 2013, la cantante Skye Edwards y el multi-instrumentista Ross Godfrey forman el dúo londinense. / DM . Morcheeba actuará este sábado a las 22.00 horas en Santander para presentar su último lanzamiento, 'Blaze Away', su primera apuesta en cinco años JAVIER GANGOITI Santander Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:27

Algo pasa cuando son los propios seguidores los que marcan la agenda del grupo y no al revés. Es lo que ha pasado este año con los británicos Morcheeba, que se han visto obligados a añadir una fecha más la gira de presentación de su nuevo disco, 'Blaze Away', tras la insistencia de sus incondicionales cántabros para que hagan una parada en Santander. Lo lograron. El dúo formado por los Ross Godfrey y Skye Edwards actuará en Escenario Santander este sábado a las 22.00 horas, y lo hará dando buena cuenta de la constancia con la que ha seguido haciendo música a pesar de su silencio de un lustro desde 'Head Up High'. De hecho, Edwards lo aclara: «No tenemos la sensación de que estamos vuelta. Hemos estado constantemente de gira y creando nueva música desde el parón de estudio de 2013».

No sorprende la actividad de los londinenses. 'Blaze Away' es un claro ejemplo de por qué son una de las bandas más representativas del trip-hop de los años 1990. Aún todo, prefieren huir de las etiquetas. «Siempre he sentido que clasificarnos en este género significaba una limitación para nosotros. Después de todo, nuestra música cruza infinidad de estilos diferentes, sin tener que detenernos en una etiqueta concreta», asegura la voz de Morcheeba, quien dejó la banda durante seis años entre 2003 y 2009. Edwards volvió, pero uno de los hermanos Godfrey, Paul, dejó el conjunto tras la publicación de 'Head Up High' por falta de sintonía en los últimos compases de su carrera. Con todo, el dúo no se detiene en el pasado y mira hacia el futuro. Tanto es así que la inconfundible voz de Morcheeba, que ahora también contribuye en las letras, dice sentirse «más confiada que nunca como cantante y compositora. Ahora también me siento mucho más cómoda en los conciertos».

Precisamente esa atmósfera, la del escenario en directo, es una de las particularidades que han querido expresar en 'Blaze Away': «Hemos grabado las baterías en vivo en algunas canciones para transmitir una energía similar a la que tenemos ante el público», algo, señala Edwards, que significa una «evolución» en el sonido del dúo londinense. Pero no se trata solo de eso. Para Morcheeba, este progreso es una forma de entender la música. Tal y como declara, «siempre es positivo avanzar y llevar nuestro sonido a nuevos lugares». Y no se esconde. En sus propias palabras, han logrado un sonido «muy bueno». De hecho, no duda en añadir: «Si te gusta la música, te encantará Morcheeba». Esa definición ya apunta a la gran variedad de influencias que recogen desde hace años. Dos décadas en las que la industria ha dado un giro sin precedentes. El más importante, según apunta Edwards, es que «antes la gente pagaba por la música». Con todo, ambos músicos siguen perdurando otras costumbres igual de importantes, como «escuchar los vinilos country de mi padre en la cocina, en el coche durante un largo viaje o en el avión ».

«Tenemos muchas ganas de tocar en España, su público es de los más entregados»

A falta de que se agoten las últimas entradas en Escenario Santander para verles el sábado a las 22.00 horas, el conjunto se muestra entusiasmado con la cita. Tal y como describe la voz principal, el público español es uno de los más pasionales y entregados.

Preguntados por su larga trayectoria y sus más de veinte años como uno de los grupos insignia de los años 1990, la cantante de Morcheeba prefiere eludir calificativos. «Seremos leyenda el día que llevemos tantos años de carrera como los Rolling Stones», bromea.