«Hemos llegado con una propuesta muy fuerte y por ello se nos juzga y exige más» DMÚSICA entrevista a los directores del Mad Cool Festival 2019, Farruco Castromán y Javier Arnaiz NACHO CRIADO Viernes, 30 noviembre 2018, 18:12

El festival más comentado de España en los tres últimos años tiene nombre propio: Mad Cool Festival. Para bien… y para mal. Mad Cool es un gigante que arrancó en Madrid en 2016. Y lo hizo a lo grande: con The Who y Neil Young como padrinos. Desde entonces, no ha levantado el pie del acelerador del crecimiento. Hasta ahora.

DMÚSICA estuvo en la presentación del festival que se celebra al norte de la capital española. Y allí quedó claro que Mad Cool es consciente de las críticas recibidas y de los errores cometidos. Anunció una extensa batería de medidas (VER FINAL DEL ARTÍCULO) que van desde la reducción de aforo a la mejora de transporte y accesos. Y también nuevos nombres estelares. El cartel de Mad Cool 2019, al que le faltan varios de sus nombres principales según hemos podido saber en DMÚSICA, cuenta ya entre otros muchos con The Cure, Noel Gallagher, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, The National, Vetusta Morla…

Muchos temas en la mesa en esta entrevista de DMÚSICA con los directores de Mad Cool Festival: Farruco Castromán y Javier Arnaiz.

-Tres ediciones, y tres ediciones de «días épicos», como diría Ángel Stanich. Primer año, el estanque de tormentas y la amenaza de hundimiento del suelo. Segundo año, la trágica muerte de Pedro Aunión. Y el tercero, los problemas de acceso y demás con el nuevo recinto. ¿Tenéis ya ganas de vivir una edición en la que al acabar sintáis que ha salido todo de 10 y sin contratiempos?

-Farruco: Ganas no… lo necesitamos. Por nosotros y por nuestras familias. Nos exigimos mucho y somos muy autocríticos. Sufrimos mucho cuando algo no está perfecto. Somos así para lo bueno y para lo malo.

-Javier: Hasta la última banda del último día no disfrutamos.

-Han sido años intensos. Con éxitos que han hecho historia y errores que también.

-F: Siempre se aprende más de los errores. También te ayuda luego a disfrutar más de los éxitos. También pedir a la gente algo de paciencia para todo, al estar en un gran evento.

-¿A Mad Cool no se le perdona lo que a otros festivales sí?

- (Farruco se ríe antes de contestar) Nosotros hemos llegado con una propuesta muy fuerte, no solo de artistas, sino de producción e infrastructura del festival. Y sí creo se nos juzga y exige más. Estamos más en el ojo del huracán. No tenemos problema con eso, pero también tenemos una demanda de que también se nos reconozca lo que hemos aportado a la ciudad y a la música en España.

-J: Tenemos nuestro corazoncito y demanda cariño. Sí creo que a Mad Cool, como hemos crecido tanto en tan poco tiempo, nos mira mucha otra gente de reojo. Sobre todo, desde otras ciudades y festivales. Estamos trayendo muchas bandas que quizá, sin un evento como Mad Cool, no hubiesen venido a Madrid. Lo que ha pasado por los escenarios de Mad Cool en tres años creo que nadie lo había imaginado.

-He leído que van a ampliar IFEMA en esta parcela que pertenece a los recintos feriales de Madrid. ¿Esto cómo va a afectar al festival?

-F: En 2019 no va a afectar en absoluto porque son posteriores al festival. Y en 2020 van a afectar, pero para mejor. Vamos a poder hacer unas reformas importantes, ya con el apoyo de IFEMA, y no solo con el esfuerzo titánico por nuestra parte para el movimiento de tierras y demás trabajos para la edición pasada que nos costaron 2 millones de euros. Solo en césped artificial fue 1 millón euros. Con el apoyo de IFEMA, el recinto de Mad Cool 2020 será muchísimo mejor que el actual.

-J: Posiblemente cambie la parcela exacta actual. Pero va a ser para mejor, porque incluso las infrastructuras nuevas de IFEMA pueden valer para desarrollar parte del festival.

-¿Cómo está económicamente la empresa Mad Cool?

-F: Nosotros somos dos empresarios individuales y no tenemos multinacionales detrás. Muchas veces se confunde que Mad Cool es Live Nation porque Javi está allí también trabajando…

-J: Somos nosotros los propietarios del festival. Es cierto que hay acuerdo y colaboración con Live Nation. Es una realidad que hay una fusión de intereses, pero Mad Cool somos nosotros dos y nuestro equipo con el pico y pala todo el día.

-Pero… ¿salen las cuentas?

-J: Sí. Los números están saneados. Había que invertir al inicio, lo sabíamos, pero estamos en condiciones de estar aquí muchos años.

-F: Las condiciones son óptimas para seguir creciendo pero para lograrlo nos hemos empeñado mucho. El futuro de nuestros hijos ha estado muchas veces en juego hasta llegar hasta aquí.

-Una pregunta que también es agradecimiento. Cada edición de Mad Cool, he podido ver por primera vez a grupos especiales para mí: The Who (2016), Kings of Leon (2017) y Pearl Jam (2018)… ¿podré ver en Mad Cool a Oasis o a Radiohead?

-J: Seguro que sí. No te diré cuándo, pero seguro que sí (risas)

-Estamos hablando de estrellas mundiales… ¿cómo demonios se manejan esos egos a la hora de confeccionar quién encabeza el cartel o a qué hora toca?

-J: Esto es un trabajo de mucha paciencia, de muchas manzanillas… hay de todo, también es verdad. Hay bandas que son normales y otras que tienen mucho ego. Por ejemplo que vean que en frente hay otra banda concreta que han tenido un lío en no sé qué momento de su vida… y ya lo ven como ir a la contra. Las grandes grandes no te suelen dar ningún problema. Todo lo contrario. Muchas veces, más que los propios músicos, son los intermediarios. Ahí hay de todo.

-El Año pasado, con los conciertos en sala, ya se dieron pequeños pasos de integración con la ciudad, en la línea del BBK o Primavera. ¿Podemos esperar se mejore esto?

J: Nuestra idea siempre fue llevar el festival a la ciudad y hacer cosas en la ciudad. Es un proceso largo pero tenemos presente que Mad Cool esté presente en Madrid 12 meses al año. Es complicado de momento porque aún estamos en el proceso de crecimiento, pero ya tenemos ideas para este próximo año y en breve se sabrá.