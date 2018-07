«He mandado al carajo los prejuicios»

Antonio Orozco afirma que cada vez que viene a Cantabria «ocurren cosas inolvidables». La región es un destino habitual de los viajes en furgoneta junto a su hijo. Ahora regresa para actuar en Torrelavega. Será él el plato fuerte de la primera noche en el renovado Música en Grande (domingo 22, 00.30 horas). El catalán ha vendido más de un millón de discos desde que comenzará su carrera en el año 2.000. Ahora, revolucionando las redes con 'Dicen' (acumula once millones de reproducciones en tres semanas), siente que, por primera vez, puede permitirse equivocarse.

- Viene usted de una gira que ha durado casi tres años. ¿No está cansado de escenario?

- Yo imagino que hay un momento en la vida en que todo lo que ocurre tiene una finalidad. Y todo lo que ha ocurrido en estos años pasados era llegar a este momento, que probablemente es uno de los mejores mi vida. El trabajo, a veces, no trae nada bueno pero a mí en lo emocional me aporta mucho. Lo vivo con ilusión y cada día es único. Suena tópico, pero son momentos que suman. También hemos pasado de unos 60 eventos cada verano, a 22.

- ¿Qué ha definido ese gran cambio en cantidad en su agenda?

- La gran diferencia está en la edad de mi hijo. Es un momento fundamental en su crecimiento y necesita más tiempo que nunca.Por eso la decisión ha sido esta. En septiembre empezamos una gira de teatros por España, con fechas muy bien repartidas. Pasaremos mucho tiempo en casa.

- ¿Dónde está su refugio?

- En Sitges. Es un pueblo parecido a algunos de aquí, sin ánimo de comparar, al lado de la playa y tiene esa mezcla de gentes curiosas y extraordinariamente raras que pueblan el mundo, como yo mismo. Tengo todo lo que necesito.

- Le dice al espectador: «hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos» ¿Cuáles son sus miedos hoy por hoy?

- Bueno, la verdad es que soy bastante valiente. Creo que el cementerio está lleno de cobardes. No literalmente, sino de artistas que de pronto desaparecieron. Lo más importante de la carrera de uno está en el índice de riesgo que tome en las cosas y eso marca en la diferencia. La última canción que está sonando es el resultado de un año y medio de trabajo, sofocos y pensamientos. El ¿lo hago o no lo hago? He mandado al carajo los prejuicios. Ayer leí una frase maravillosa, que decía Picasso es un pintor que pinta lo que vende y un artista vende lo que pinta. Hay que arriesgar y dejar los prejuicios

- Julian barnes dice que nos gusta Picasso porque sabemos que puede pintar como Ingres

(Ríe) Sin duda. Yo no hubiera tenido redaños de hacerlo hace tiempo. Pero ahora tengo 19 años de carrera detrás. Es la primera vez que siento que me puedo equivocar.

J.J. García

- Si dedica un año y medio a cada canción, ¿para cuándo el disco?

- No significa que lo hagamos con todo. Ya tenemos la fórmula y seguiremos buscando opciones divertidas y mejores, aunque no tengo planes para un disco completo. A ver cómo crecen las canciones. Necesitan tiempo, pero tengo mucha fe.

- Tiene casi 890.000 seguidores en Facebook y otros tantos en Twitter. ¿No satura un poco sentir que tanta gente está pendiente de uno?

Es mejor no darle mucha prioridad. Cuanto más lo piensas, menos natural eres. A veces cuando hablamos escupimos y no se trata de eso, pero de sí de utilizar tu parte más normal. Eso es lo que busca la gente.

- Con 'Dicen' se propuso recuperar la rumba catalana, un género que parece denostado ¿Todo está en las raíces?

- La intención nunca fue inventar nada. La palabra que has utilizado, denostar, es un poco lo que ocurre. Nuestra intención ha sido devolverla a la calle. Y habrá más.

- Al escucharla, es una rumba con toques de vallenato...

- Hay varios conceptos mezclados porque, después de tanto tiempo, intervinieron muchos productores, uno de ellos en Los Ángeles, que introdujo los sonidos de acordeón y esa intervención sí puede recordar al vallenato.

- En el videoclip de la canción los protagonistas son jóvenes, diversos, que defienden su espacio.

- Cada vez que un joven, con la actitud que sea dentro del mundo artístico, decide tomar las riendas de su carrera y ejecutar un nuevo proyecto, es prejuzgado. Su actitud de renovación siempre va precedida de un prejuicio ajeno. De eso habla, la canción: somos únicos, lo sabemos pero tú aún no. Somos perfectos, pero tú no lo comprendes. A mí también me pasa. Tengo un hijo que es músico, que seguramente no es casualidad, y quizá me gustaría que fuera médico, porque amo esta profesión pero nadie me quita las miles de horas de trabajo o las veces que me he quedado sin comer y eso es lo que no quiero que viva mi hijo.

5.000.000 de personas han dicho que #Dicen lo que quieren en menos de una semana...yo os doy 5 millones de te quiero porque con vosotros todo vale la pena. 👏🏻💗 https://t.co/u7HGSJCIKDpic.twitter.com/RmpRElRUk8 — Antonio Orozco (@antoniorozco) 6 de julio de 2018

- ¿Volverá a tocar en los bares porque, como afirmó, es es su único afán?

- Y además es lo único que nos queda, porque en este mundo de juicios tan rápido, y con cien millones de descargas habrá quien dude de si podemos seguir innovando. Me parece lícito que la gente tenga su opinión, pero...¡siempre quedarán lo bares!

- En un mundo que es un negocio, usted parece encontrarse cómodo con Universal para quien ha tenido bonitas palabras

- Todos los negocios comportan momentos difíciles, pero sería tener el corazón muy estrecho y el alma partida no agradecer el esfuerzo. Las compañías están formadas por gente que acaba compartiendo tus sueños. Nací con ese sello puesto. Lucharon por mí desde el principio.

- Ha dado más de mil conciertos en su carrera. ¡Qué exceso!

- El día que me digan que no hay conciertos, que me den la pistola u otra forma de eliminarme..

- Y además se ha metido en televisión, teatro y cine.

- Hay para todos los gustos. La televisión es una experiencia sin intermediarios y si existe algún éxito en ese sentido y tengo la oportunidad de volver, lo haría porque es un encuentro con la música a otro nivel. No se hace daño a nadie y se habla de música. Elegiría a los mismos compañeros y no lo cambiaría por nada. Me encanta.

- ¿Apoya pues los concursos de talentos como una opción artística válida?

- Solo haría una pregunta a quienes cortan el bacalao desde un punto de vista cultural: si no es aquí, ¿dónde? Yo a los chavales no les veo ningún tipo de salida si no. Se han eliminado los espacios de música y el 'got talent' se ha convertido en una alternativa en este país, donde el talento es sobrecogedor.

- ¿Puede resumir lo que definirá la gira de 'Unico'?

- Te puedo explicar lo que no es; no es un concierto, ni teatro, ni una película. Es una interpretación propia. Es algo realmente diferente.

- ¿Aún le queda tiempo libre para entretenerse?

- Tengo un hijo; ¡no hay tiempo para aburrirse!