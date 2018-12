Aitor Cañibaro, guitarrista de Travellin' Brothers «La música de raíz americana negra tiene una magia especial» Travellin' Brothers lleva quince años sobre los escenarios. Su esencia es el blues, el soul y el gospel / T.B. La banda actúa hoy en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, en el que será su concierto número 999 y con el que celebran el XIV aniversario de Diamantes Musicales LOLA GALLARDO Santander Viernes, 14 diciembre 2018, 08:46

La banda vizcaína Travellin' Brothers lleva quince años recorriendo los escenarios con un repertorio dedicado al soul y al blues al que últimamente suman el gospel. Ha publicado ocho álbumes y hoy ofrecerá en el Teatro Concha Espina de Torrelavega su concierto número 999 con el que celebran el XIV aniversario de Diamantes Musicales. Será un concierto especial en el que «vamos a darlo todo», señala Aitor Cañibaro, guitarrista de la formación.

–15 años, ocho discos y 999 conciertos, ¿no da vértigo echar la vista atrás?

–Un poco, porque ninguno de nosotros imaginamos nunca que íbamos a llegar tan lejos. Más que vértigo es satisfacción y orgullo porque nos hemos dedicado a lo que nos gusta, nos ha ido bien y se nos valora. Estamos en el mejor momento de nuestra carrera, disfrutando mucho con el trabajo.

–¿Cuál cree que es la clave de vuestro éxito?

–Hay muchos factores, pero sobre todos ellos está el trabajo y el esfuerzo. Es el arma más potente que tiene esta banda. Hemos superado obstáculos, siempre dispuestos a darlo todo. También hubo una pizca de suerte, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, acertar con la música y el estilo. Las decisiones que hemos ido tomando tuvieron su riesgo, pero han sido acertadas. Trabajo y mejorar cada día como músicos, como personas y como proyecto. Esa es nuestra máxima.

–¿Cómo recuerda los comienzos?

–Éramos amigos del barrio, dos somos hermanos y el cantante es nuestro primo. Es un núcleo familiar que con mucha ilusión y poca consciencia nos lanzamos a un proyecto bastante ambicioso. Teníamos ganas de hacer cosas y a todos nos gusta la música. Hay mucha pasión e ilusión aunque en los inicios no había tanta calidad como ahora. Fueron unos comienzos pasionales porque éramos bastante malillos.

El Concierto El grupo: El sexteto viscaíno Travellin' Brothers. Artista invitado Gypsy Joe Hot Club Lugar: Teatro Concha Espina de Torrelavega Hora: Hoy, a partir de las 20.00 horas.

–¿Y cómo ha sido su evolución?

–Hoy somos mil veces mejores. Aprendimos de los discos, de los maestros que admiramos, de nosotros mismos, de otros artistas... y eso nos requirió un gran esfuerzo que nos ha permitido aprender y mejorar. Somos mucho mejores músicos que entonces y hemos creado nuestro propio estilo.

–¿Por qué os llamáis Travellin' Brothers?

–Porque somos una familia, casi como hermanos. Dos somos hermanos, uno es primo casi hermano y los otros tres son amigos de la infancia, digamos que hermanos postizos. Y buscando sonoridad encontramos la palabra Travellin, que refleja la ilusión de poder viajar con nuestra música.

–¿Dentro de 15 años dónde os gustaría estar?

–Siempre aspiramos a mejorar, aunque tampoco estamos mal como estamos ahora. Asumiremos nuevos retos, pero disfrutando siempre de la música, como público y como oyentes.

–¿Cómo van a sorprender al público de Torrelavega?

–Intentaremos dar un concierto especial, vamos a darlo todo. El día 30 daremos el concierto número mil en Bilbao, que grabaremos y será nuestro próximo disco. Torrelavega es la antesala de ese concierto donde probaremos cosas nuevas. Esperamos que la gente cante y baile con nosotros.

–¿Qué contáis en vuestro último disco '13 avenue South'?

–Cantamos al amor y a un posible mundo mejor. Hablamos de los problemas que nos rodean y de las injusticias pero desde un punto de vista muy optimista. Empezamos con el blues, porque nos gusta la música negra de raíz americana, pero después hemos evolucionado hacia el gospel. Intentamos que con nuestra música la gente tenga una vida mejor porque lo mejor siempre está por llegar.

–Además, hay un homenaje a Robert Johnson, una leyenda del blues.

–Nos gusta la música de raíz americana. Gran porcentaje del disco son canciones propias salvo el homenaje a esta gran leyenda del blues con una de sus míticas canciones llevadas a un punto más moderno. Ese es el espíritu de Travellin, tocar música tradicional y llevarla a un estilo del siglo XXI, es para gente que ha nacido en Bilbao y no en el delta del Mississipi.

–Soul, blues y gospel , ¿que tienen estos estilos que tanto os gustan?

–Es una música que transmite sentimientos, felicidad o tristeza. Son músicas que no requieren una técnica muy sofisticada pero sí de una gran pasión. La música de raíz americana negra tiene una magia especial.

–Usted es el guitarrista, ¿por qué eligió este instrumento, qué tiene de especial?

–Desde pequeño me llamó mucho la atención, pero no sé decir el por qué. En aquel tiempo no había youtube, ni tutoriales, ni nada parecido y había que aprender escuchando música con la técnica de prueba error. Aprendí y es un instrumento mágico.

–Y si le pregunto qué es la música, ¿qué responde?

–La música lo es todo. Nuestras vidas giran alrededor de la música y tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión. Hemos conocido a muchas personas y muchos países. Todo lo que somos es gracias a la música. No concebimos un mundo sin música. Una vida con música es mucho mejor que una vida sin música. Seguro.